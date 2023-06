"The Witcher": Dritte und letzte Staffel mit Henry Cavill

Im Juni startet endlich die dritte Staffel der "The Witcher"-Saga auf Netflix . Henry Cavill schlüpft darin ein letztes Mal in die Rolle des Geralt von Riva. Die neuen Folgen versprechen besonders mysteriös und gefährlich zu werden.

Nach mehr als eineinhalb Jahren gibt es endlich Nachschub für alle "The Witcher"-Fans: Im Juni wird die Netflix-Serie mit einer dritten Staffel fortgesetzt. Die Geschichte wird in zwei Teile aufgeteilt, die im Juni und Juli ausgestrahlt werden. Nun wurde der erste Teaser auf YouTube hochgeladen und so viel ist sicher: Die beliebten Charaktere müssen mehr denn je ums Überleben kämpfen.