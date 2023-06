ARD-Vorsitzender will für "Beitragserhöhung kämpfen"

Kino-Doku erstmals im Free-TV

"Der Waldmacher": Wie aus einer Wüste eine grüne Landschaft wurde

In den 1980-ern und 1990-ern entwickelte der Agrarwissenschaftler Tony Rinaudo eine Wiederaufforstungstechnik, die verloren geglaubte Wüsten in der Sahelzone ergrünen ließ. In seiner Kino-Doku "Der Waldmacher" erzählt Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff die ganze Geschichte. Der BR zeigt den Film erstmals im Free-TV.

