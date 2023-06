"Perry Mason": Hauptdarsteller Matthew Rhys spricht in Interview über seine Rolle in der WOW-Serie

Er taucht endlich wieder in die wilde, aber gleichzeitig auch düstere Welt des Los Angeles der 30-er-Jahre ein. “The American”-Star Matthew Rhys spielt auch in der zweiten Staffel von “Perry Mason” (zu sehen auf Sky und über WOW) die Hauptrolle des gleichnamigen Privatdetektivs. Und schon jetzt ist klar: Für den Star des US-Dramas waren die Dreharbeiten alles andere als leicht, denn die Abenteuer seiner Rolle waren im Vergleich zur vorherigen Staffel noch härter. Im Interview mit uns erinnerte sich Rhys: “Perry geht es in der neuen Staffel ganz und gar nicht gut. Man sieht ihm an, dass er langsam aber sicher in sich selbst zusammenfällt.” Der Schauspieler ergänzte lächelnd: “Aber genau das hat es für mich so spannend gemacht, denn nur Perry Mason kann diese höchst komplizierten, inneren Konflikte mit sich ausfechten.”