"37°: Nicht ohne meinen Hund – Wie Tiere das Leben verändern": TV-Kritik zur Reportage

Jocy lebt mit ihrer Familie, zwei sich liebevoll kümmernde Eltern und eine Schwester, in einem schicken Eigenheim bei Krefeld. Trotzdem sind die Chancen der 15-Jährigen auf ein unabhängiges Leben in diesem gesund wirkenden, gutbürgerlichen Umfeld bescheiden. Jocy hat kaum noch Sehvermögen, ihr Gesichtsfeld ist stark eingeschränkt. Auch Tanja aus Delmenhorst ist auf die Hilfe ihrer in der Nachbarwohnung lebenden Mutter angewiesen. Die 40-Jährige leidet unter starken epileptischen Anfällen, die mittlerweile ohne "Aura", also wahrnehmbare Vorzeichen, auftreten. Sie sorgen für Stürze und schwere Verletzungen.