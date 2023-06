„Arnold“: Alle Infos zur neuen Netflix-Doku über das spektakuläre Leben von Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger Fans aufgepasst! Die nächste Netflix-Serie mit dem Superstar steht schon in den Startlöchern. Am 11. Mai veröffentlichte Netflix bereits den ersten Trailer zu "Arnold". Die Doku-Serie zeigt den gebürtigen Österreicher von einer anderen, sehr nahbaren und emotionalen Seite. Ungeschönt spricht der Bodybilder, Schauspieler und Politiker über sein Leben, von den Höhen und Tiefen, beruflich, wie privat.

Netflix-Trailer lässt aufhorchen - „Arnie“ das Multitalent Mit tosendem Applaus wird der 21-jährige und 1,88m große Österreicher, Arnold Schwarzenegger empfangen. Ein wahres Muskelpaket betritt die große Bühne- es ist seine erste Bodybuilding- Show in den USA. Seit seinem 14. Lebensjahr trainiert er im Fitnessstudio, um seine großen Ziele zu erreichen. In Europa gewann er bereits Wetterbewerbe von großer Bedeutung. Doch jetzt wartet der wichtigste Wettbewerb der Bodybuilding-Welt: Der Mr. Olympia. Schon bei seinem ersten Antritt wird er zweiter, im Jahr darauf gewinnt er. Ein charismatischer Athlet, der diese Sportart für die Menschen populär machte. Nicht zuletzt dadurch, dass er sieben Mal zum Mr. Olympia gekürt wurde. Was für ein großartiger Erfolg!

Doch nicht nur das: Ebenso versucht sich das Multitalent als Schauspieler, kommt in Hollywood ganz groß raus. Zunächst übernimmt er in den 70er-Jahren erste Hauptrollen in „zweitklassigen“ Filmen (B-Movies), bevor er 1982 in "Conan der Barbar" sein Debüt auf der Kinoleinwand feierte und erstmals internationale Beachtung als Schauspieler bekam. 1984 spielte er auch in der Fortsetzung "Conan der Zerstörer" mit. Seinen endgültigen Durchbruch erlangte er mit dem Science-Fiction-Film "Terminator" unter der Regie von James Cameron, obwohl er während des gesamten Filmes nur etwa 17 Sätze mit ca. 70 Wörtern sprach. Seither ist er aus dem Filmgeschäft nicht mehr wegzudenken.

Auch als Politiker machte er sich einen Namen. Er gehört der Republikanischen Partei an und machte am 7. August 2003 seine Kandidatur für das Amt des Gouverneurs von Kalifornien bekannt. Er gewann die Wahl mit 48% der Stimmen. Ebenso gewann er die Wiederwahl und der ehemalige Bodybuilder wurde zum Oberhaupt des Bundesstaates. Aktuell setzt er sich für den Klimaschutz ein, ein Anliegen, das ihm sehr am Herzen liegt.

Arnold Schwarzenegger - private Turbulenzen Doch zeigt die Doku nicht nur die goldenen Momente des Österreichers, sondern auch seine Rückschläge und Tiefpunkte des Lebens- vor allem privat. Große mediale Aufmerksamkeit erlangte er durch die Zeugung seines unehelichen Sohnes und der Scheidung seiner damaligen Ehefrau Maria Shriver. Ein Skandal, der große Wellen schlug und der ihn bis heute begleitet. In einer Radio-Show von Howard Stern sagte er damals über das Scheitern seiner Ehe: „Es war der größte Rückschlag und das größte Versagen in meinem Leben“. „Ich habe das total verbockt“, ergänzte der Superstar. Es ist ein Schmerz, mit dem er bis heute Leben muss.