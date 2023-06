GZSZ-Star Valentina Pahde: Neue Liebe und neuer Job

Im März war Valentina Pahde das vorerst letzte Mal als Sunny Richter in der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. Geplant ist eine längere Drehpause. In den vergangenen Monaten ist beruflich und privat viel bei der Schauspielerin passiert. Aktuell steht Valentina Pahde für ein neues Projekt vor der Kamera.

Erst vor wenigen Tagen in Cannes machte Valentina Pahde ihre Beziehung zu Dominik Gührs offiziell. Seitdem zeigt sich die 28-Jährige schwer verliebt in den Profi-Sportler und zweifachen Wakeboard-Weltmeister. Seit Ende letzten Jahres brodelte die Gerüchteküche um die beiden. Obwohl der GZSZ-Star und ihr Freund bereits im Dezember einen gemeinsamen Urlaub auf Bali verbrachten, hielt das Paar ihre Liebe geheim. Doch nun schien die Zeit gekommen zu sein, das Versteckspiel zu beenden. Somit legten die beiden einen glamourösen Auftritt bei den Filmfestspielen in Cannes hin.

Nun arbeitet Valentina Pahde an einem neuen Projekt. Für was sie genau vor der Kamera steht, wollte die 28-Jährige bisher allerdings nicht verraten. Ob es ein Film, Serie, Werbeclip oder ähnliches wird bleibt noch offen, doch es wird spekuliert, dass es sich um ein größeres Projekt handelt.

Wie geht es mit Sunny bei "GZSZ" weiter?

Sunny Richter hat sich in der RTL-Serie nach Boston verabschiedet, um dort an der Eliteuniversität Harvard Architektur zu studieren. Wann sie zurückkehrt steht noch nicht fest. Doch Sunny bleibt auch in Abwesenheit Teil der Geschichte. Durch Telefonate die Sunny und Emily (Anne Menden) regelmäßig führen, erfährt man Neuigkeiten und es könnte gut sein, dass Gerner (Wolfgang Bahro) Sunny in Boston besuchen kommt.