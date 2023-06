Stanley Tucci in Sorge: "Ich habe Angst, gefoltert zu werden"

Stanley Tucci bewies schon oft seine Vielfältigkeit als Schauspieler. Ob sensibler Modeberater oder knallharter Spion, der 62-Jährige glänzt in seinen Rollen. In der Serie "Citadel" wird er zu einem ehemaligen Top-Agenten. Nun sprach er offen über besondere Fähigkeiten und Ängste.

In "Der Teufel trägt Prada" (2006) spielte US-Star Stanley Tucci einst den Mode-Kenner Nigel an der Seite von keiner Geringeren als Hollywood-Legende Meryl Streep. Mittlerweile hat der 62-Jährige seine Wandelbarkeit unter Beweis gestellt, denn Tucci ist nicht nur als Leinwand-Star, sondern auch als leidenschaftlicher Koch und Buchautor bekannt. Der Fünffach-Vater strotzt nur so vor Energie – und das, obwohl er vor knapp sechs Jahren noch erbittert gegen den Krebs kämpfen musste. Im Jahr 2017 wurde bei dem Schauspieler ein Tumor am Zungengrund entdeckt. Doch dank einer hoch dosierten Strahlen- und Chemotherapie gilt Tucci heute als krebsfrei. Kein Wunder also, dass er sich wieder voll und ganz in die Arbeitswelt stürzt.