"Die Verachtung" von Jean-Luc Godard kommt erneut ins Kino

Es ist ein Leckerbissen für Cineasten: "Die Verachtung", einer der größten Filme von Jean-Luc Godard, kommt erneut ins Kino. 60 Jahre nach seiner Veröffentlichung im Jahr 1963 bringt Studiocanal das Ehedrama mit Brigitte Bardot und Michel Piccoli am Donnerstag, 8. Juni, erneut in ausgewählten Kinos. Unter anderem in Berlin, Dresden, Bonn, Düsseldorf, Köln, Main, Hamburg, München und Nürnberg läuft der 103-minütige Film in einer restaurierten 4K-Fassung. Am 29. Juni erscheint der Film zudem erneut als 4K UHD, Blu-ray, DVD und digital fürs Heimkino.