"Die Dopamin-Falle": Infos zur ARTE-Doku über die App-Falle

Smartphones sind zum ständigen Begleiter unseres Alltags geworden. So verbrachten die Deutschen 2022 einer Studie der Postbank zufolge durchschnittlich 20,2 Stunden pro Woche mit ihrem Mobilgerät im Internet. Vor allem die Nutzung von sozialen Netzwerken nimmt dabei stetig zu – und das nicht ohne Grund: Schon lange warnen Forscherinnen und Forscher, dass Apps wie Facebook, TikTok und Instagram süchtig machen können. Eine entscheidende Rolle hierbei spielt Dopamin – ein Neurotransmitter, der unsere Motivation sowie unsere Gewohnheiten beeinflusst.

Wie Online-Plattformen ihre Kunden binden

In seiner Dokumentation "Die Dopamin-Falle: Der Botenstoff und die sozialen Medien", die ARTE nun in deutscher Erstausstrahlung zeigt, geht der französische Regisseur Léo Favier der Social-Media-Sucht auf den Grund. Im Fokus steht dabei vor allem ein körpereigener Wirkstoff: Im Gegensatz zu anderen Glückshormonen wie Serotonin, die eher kurzfristig wirken, sorgt Dopamin langfristig dafür, dass Online-Nutzerinnen und Nutzer sich regelrecht nach der Belohnung – etwa in Form von Likes – sehnen.