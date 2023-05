Infos zur Relegation der 1. und 2. Fußball-Bundesliga: Anstoßzeiten, TV- Übertragung und mehr

Die Fußballsaison ist zu Ende. Die 1. und 2. Fußball-Bundesliga haben den letzten Spieltag absolviert, Meister, Auf- und Absteiger stehen nun fest, alle Entscheidungen sind gefallen – fast. Für die kommende Saison wird je Liga ein Startplatz per Entscheidungsspiel ermittelt. Wer am Ende doch noch absteigen muss oder im letzten Moment aufsteigen darf entscheidet das spannende Saisonfinale – die sogenannte Relegation. Alle Infos zum Relegationsmodus, Anstoßzeiten und TV- Übertragung gibt es hier.

In der Relegation treffen seit 2009 der Tabellen-16. der Bundesliga und der Drittplatzierte der 2. Bundesliga sowie der Tabellen-16. der 2. Bundesliga und der Dritte der 3. Liga jeweils in Hin- und Rückspiel aufeinander. Der Gesamtsieger nach beiden Partien darf in der kommenden Saison eine Liga höher spielen, der Verlierer eine Liga tiefer.

Besonderheit: Die Auswärtstorregel, wonach auswärts erzielte Tore bei Gleichstand im Gesamtergebnis mehr zählen als zu Hause erzielte Treffer, wurde 2022 abgeschafft. Sollte es am Ende des Rückspiels insgesamt unentschieden stehen, gibt es zweimal 15 Minuten Verlängerung. Steht danach noch immer kein Sieger fest, geht es ins Elfmeterschießen.

Hamburger SV trifft auf VFB Stuttgart Tabellenplatz 16 – das ist nach 34. Spieltagen das Resultat für den VfB Stuttgart. Der direkte Abstieg haben die Stuttgarter somit noch einmal verhindert, doch gerettet ist die Mannschaft noch nicht. In der Relegation trifft der Bundesligist nun auf den Hamburger SV. Die Norddeutschen erreichten Platz Drei in der 2. Bundesliga und verpassten somit erneut den direkten Aufstieg in das Fußball-Oberhaus. Seit dem erstmaligen Abstieg des Vereins vor fünf Jahren kämpfen die Hanseaten um eine Rückkehr in die Bundesliga. Bereits im vergangenen Jahr spielten sie in der Relegation um den Aufstieg, scheiterten aber an Hertha BSC Berlin. Dieses Jahr möchten die Hamburger ihr Ziel endlich erreichen.

Das Relegations-Hinspiel wird am Donnerstag, 1. Juni, zunächst in Stuttgart stattfinden. Das Rückspiel ist für Montag, 5. Juni, dann in Hamburg, angesetzt. Anstoß ist jeweils um 20.45 Uhr. Beide Spiele werden sowohl im Pay-TV auf Sky als auch im Free-TV auf Sat.1 zu sehen sein. Auch im Netz gibt es Angebote. Die Plattform Ran.de und das kostenpflichtige Portal Joyn bieten Livestreams an. Bei der Sportschau können die Partien im Audiostream verfolgt werden.

Arminia Bielefeld im Duell mit Wehen Wiesbaden Im Kampf um Auf- und Abstieg treffen in der Relegation zur 2. Bundesliga Arminia Bielefeld und Wehen Wiesbaden aufeinander. Bielefeld als Tabellensechszehnter der 2. Bundesliga möchte den Abstieg um jeden Preis verhindern. Die Ostwestfalen stiegen erst vergangene Saison aus der 1. Liga ab, der zweite Abstieg hintereinander droht.

Auf der Gegenseite warten ambitionierte Wiesbadener, die eine erfolgreiche Saison mit einem Aufstieg in die 2. Liga perfekt machen möchten. Die Hessen sicherten sich am letzten Spieltag den vierten Tabellenplatz der 3. Liga. Da die zweite Mannschaft des SC Freiburg als Tabellenzweiter nicht aufsteigen darf, tritt eine Besonderheit in Kraft. Der Tabellendritte VfL Osnabrück geht direkt hoch und die Wiesbadener auf Platz Vier dürfen an der Relegation teilnehmen.

Das Hinspiel wird am Freitag, 2. Juni, in Wiesbaden ausgetragen. Das Rückspiel steigt dann am Dienstag, 6. Juni, in Bielefeld. Die Anstoßzeiten sind auch bei der Zweitliga-Relegation auf 20.45 Uhr terminiert. Pay-TV-Anbieter Sky und Free-TV-Sender Sat.1 werden auch diese beiden Partien live übertragen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Spiele auf Joyn oder Ran.de im kostenlosen Livestream zu sehen oder im Sportschau-Audiostream zu hören.

