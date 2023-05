Komplette "The Voice of Germany"-Jury legt ihr Amt nieder

Im Lauf der Jahre, in denen "The Voice of Germany" bereits über die Bildschirme flimmert, haben immer mal wieder neue Promis auf dem Jury-Stuhl Platz genommen. Doch eine komplette Neubesetzung gab es noch nie. Keines der aktuellen Jurymitglieder wird bei der nächsten Staffel dabei sein.

Seit 2011 begeistert "The Voice of Germany" das deutsche Fernsehpublikum als die etwas andere Castingshow. Im Gegensatz zu anderen Formaten muss sich die Jury basierend auf allein den Stimmen der Teilnehmer dafür entscheiden, wen sie unter ihre Fittiche nehmen und im weiteren Verlauf der Show als Coach begleiten wollen.

Alle vier Jurymitglieder ziehen sich zurück Immer wieder gab es neue Gesichter unter den Coaches: Nena, Yvonne Catterfeld oder Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier – allesamt waren sie schon Teil der Jury. Sogar Sido nahm eine Staffel lang auf einem der berüchtigten roten Stühle Platz. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind also einiges an Abwechslung gewöhnt. Doch was nun angekündigt wurde, hat es in der zwölfjährigen Geschichte der Show noch nie gegeben: Alle vier Jurymitglieder haben sich für einen Rückzug entschieden.

In der nächsten Staffel – es wird bereits die dreizehnte sein – wird es also eine komplett neu besetzte Jury geben. Die neuen Coaches werden in die Fußstapfen von Mark Forster, Rea Garvey, Stefanie Kloß und Peter Maffay treten. Für Maffay war es das erste Mal in der Jury, während Mark Forster in den letzten sechs Staffeln die einzige Konstante war. Stefanie Kloß und Rea Garvey waren schon mehrmals dabei – Garvey bereits bei der ersten Staffel.

Rückkehr nicht ausgeschlossen "Ihr wisst: Als Teil der großen 'The Voice'-Familie seid ihr immer wieder herzlich willkommen auf den roten Stühlen", versichert ProSieben- und SAT.1-Chef Daniel Rosemann den scheidenden Coaches in einem Twitter-Post. "Niemals geht man so ganz." Da schon viele Stars in die roten Stühle zurückgekehrt sind, könnte er damit recht behalten.