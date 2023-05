"Toni Erdmann"-Star Peter Simonischek ist tot

Peter Simonischek eroberte als einer der renommiertesten Theaterschauspieler die Bühne. Mit dem Film "Toni Erdmann" wurde der österreichische Schauspieler einem noch größeren Publikum bekannt. Nun ist Peter Simonischek gestorben.

Als kauziger Vater, der seiner humorlosen Manager-Tochter wieder Freude ins Leben bringen möchte, spielte er sich in die deutsche Kino-Geschichte: Der österreichische Schauspieler Peter Simonischek ist überraschend verstorben. Er wurde 76 Jahre alt. Das bestätigte das Burgtheater Wien. Zuvor war in österreichischen Medien bereits vom Tod Simonischeks berichtet worden.

Peter Simonischek war in erster Linie Theaterschauspieler, immer wieder aber auch in Fernseh- und Kinoproduktionen zu sehen. Schon in den Achtzigerjahren begeisterte in legendären Inszenierungen von Anton Tschechows "Drei Schwestern" sowie Shakespeares "Hamlet".

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Von der Theaterbühne ins "Harry Potter"-Universum Auch im deutschen Fernsehen war Simonischek vielfach zu sehen, etwa in der Krimireihe "Bella Block", in der er eine wiederkehrende Rolle hatte. Für seine Leistung in "Toni Erdmann" wurde er als erster österreichischer Schauspieler mit dem europäischen Filmpreis ausgezeichnet. Nach dem Erfolg von Maren Edes Film wurde er sogar Teil der "Harry Potter"-Reihe: In dem Film "Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse" verkörperte er einen Wärter in einem Zauberergefängnis.

Ehrenmitglied des Burgtheaters Zuletzt war Simonischek in Lars Kraumes Spielfilm "Der vermessene Mensch" zu sehen. Der Schauspieler hinterlässt seine Ehefrau Brigitte Karner sowie drei Söhne, einen davon aus einer vorherigen Ehe mit Charlotte Schwab.

Auf der Homepage des Burgtheaters heißt es: "Unser Ensemblemitglied und Ehrenmitglied des Burgtheaters Peter Simonischek ist am 29. Mai 2023 in der Nacht auf den 30. Mai 2023 im Kreise seiner Familie zu Hause in Wien verstorben." Mit Simonischek verliere das Burgtheater "einen liebevollen, fürsorglichen Kollegen, einen Freund, einen Herzensmenschen, eine überragende Persönlichkeit. Einen Menschen, der Stellung bezog, der Interesse an den Themen der Zeit hatte und für seine Meinung eintrat."