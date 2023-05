"Echtes Leben: Von der Großstadt aufs Land": Infos zur ARD-Doku

Ein Paar aus München hat sich ausgerechnet im Bayerischen Wald, ganz nahe an der tschechischen Grenze, ein neues Leben auf einem heruntergewirtschafteten Camping-Platz aufgebaut. So ganz rund läuft das Projekt nicht.

Es war eine Devise, die in tristen Pandemie-Tagen immer lauter wurde: Nichts wie raus aus den ungesunden, überfüllten und noch dazu teueren Ballungsräumen! Doch macht das Landleben wirklich glücklicher? Die neue ARD-Dokumentation "Echtes Leben: Von der Großstadt aufs Land", ein wenig versteckt platziert im Dienstagnachtprogramm, möchte die Probe aufs Exempel machen. Sie besucht Julia und Steffen Lorenz, die während der Corona-Zeiten in Kurzarbeit waren und sich rasch vielerlei Zukunfts- und Sinnfragen stellten, an ihrem neuen Lebensmittelpunkt – am Rande des Nationalparks Bayerischer Wald.