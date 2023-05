"Siren: Survive the Island": Alle Infos zur neuen Netflix-Reality-Serie

Mit der weltweiten Premiere der südkoreanischen Reality-Serie „Siren: Survive the Island“ am 30. Mai 2023 beginnt Netflix mit dem Landeanflug zur nächsten viralen Serien-Sensation. Schon vor seiner Veröffentlichung wird das Format als „Reality-Serie des Jahres 2023“ gehandelt. Wir haben alle Infos für Sie zusammengetragen.

Unterhaltung made in Südkorea Wer die Reality-Shows „Physical: 100“, „Single ́s Inferno”, “Squid Game” oder “All Of Us Are Dead” verfolgt hat, weiß, dass Südkorea immer wieder mit unglaublich beeindruckenden Produktionen überrascht. Mit „Siren: Survive the Island“ schwappt die nächste Sensation zu uns herüber. Wir dürfen uns auf eine der intensivsten Reality-Shows freuen, die bisher auf Netflix erschienen ist.

Darum geht es bei "Siren: Survive the Island" Wie der Titel bereits vermuten lässt, spielt die Survival-Show auf einer unbewohnten tropischen Insel. Dort werden 24 Teilnehmerinnen aus sechs unterschiedlichen, körperlich fordernden Berufen, nämlich Polizistinnen, Feuerwehrfrauen, Leibwächterinnen, Soldatinnen, Sportlerinnen und Stuntfrauen in Teams gegeneinander antreten und um das Überleben in der Wildnis kämpfen. Wenn diese außergewöhnlichen Frauen in der unwirtlichen Umgebung Strategiepläne schmieden und Hindernisse überwinden, um die Konkurrentinnen zu überrunden oder wichtige Ressourcen zu ergattern, möchten sie vor allem zeigen, dass Frauen sich bestens in diesen - meist von Männern dominierten - Branchen beweisen können.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Die Köpfe hinter dem Abenteuer Lee Eun-kyung, die Produzentin von „Siren: Survive the Island“, bemerkte in der The Korean Times, sie hoffe, dass die Show dazu beitrage, die Voreingenommenheit mancher Zuschauer gegenüber Frauen zu beseitigen: „Ich möchte nicht hören, dass die Leute nach der Show sagen: „Für Frauen haben sie es gut gemacht.“. Das ist etwas, worüber ich mir am meisten Sorgen mache. Die Teilnehmerinnen vertreten mit Stolz ihren Beruf und möchten nicht als einzelne Polizistin oder Soldatin wahrgenommen werden.“

Chae Jin-ah, die Autorin der Show, erklärte, dass der berufliche Hintergrund der Teilnehmerinnen in der freien Wildbahn hervorgehoben werde: „Die Teilnehmerinnen kämpfen isoliert auf einer Insel ums Überleben und stellen dort ihre Fähigkeiten unter Beweis, indem sie verschiedene reale, natürliche Hindernisse überwinden. Inmitten dieser rauen Natur konkurrieren die Teilnehmerinnen nicht nur, sondern müssen unter solchen Umständen auch solidarisch handeln. (...) Ihr Beruf fordert von ihnen, zu überleben und im Extremfall sogar zu sterben, um Andere zu schützen. Deshalb haben wir versucht, Momente festzuhalten, in dem sie innerhalb ihrer beruflichen Kompetenz etwas schützen.“

Die Motivation der Teilnehmerinnen Lee Soo-ryun ist die Leiterin des Leibwächterinnen-Teams und arbeitete viele Jahre als Leibwächterin für den Präsidenten Südkoreas. Sie teilt mit, dass sie froh darüber sei, auf dieser Plattform ihre beruflichen Fähigkeiten unter Beweis stellen zu können. Dieser Aussage schließt sich auch Kim Hyun-ah an, die in der Show das Feuerwehrteam anführt. Mit Kkang Mi kommt ein aus „Physical: 100“ bekanntes Gesicht zurück. Obwohl sie dort bereits in der Anfangsphase der Show ausschied, hinterließ die Sergeant-Reservistin erster Klasse einen bleibenden Eindruck. Ihre Entschlossenheit zum Sieg ist nun bei „Siren: Survive the Island“ größer denn je.

Darüber hinaus ist nicht viel über die einzelnen Teilnehmerinnen bekannt. Einige Details gibt Produzentin Lee Eun-kyung preis: „Da gibt es eine Polizistin, die sagt, dass ihr Körper durch die vielen Hamburger, die sie während eines Überwachungseinsatzes gegessen hat, verwesen würde; eine Feuerwehrfrau, die immer mit dem Bedauern lebt, nicht noch schneller auf einen Brand reagiert zu haben; eine Leibwächterin, die sagt, dass man eine Kugel am besten aufhält, wenn man von ihr getroffen wird, anstatt auszuweichen; eine Stuntfrau, für die eine gebrochene Rippe keine Verletzung darstellt; eine Soldatin, die immer im Kriegszustand lebt und eine Athletin, die im Schlaf ein Seil hochklettern kann.“