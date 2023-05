Sky widmet exklusive Doku Fußballtrainer-Legende Christoph Daum

Sky Deutschland widmet Christoph Daum eine eigene Dokumentation. Wie der Konzern am Mittwoch bekannt gab, soll der Film mit dem Arbeitstitel "Daum" ab Oktober bei Sky und dem hauseigenen Streamingdienst WOW zu sehen sein – pünktlich zu Daums 70. Geburtstag am 24. Oktober.

"Die Zuschauer können sich darauf freuen, dass sie Details aus dem Fußball erfahren, die nie ohne diese Doku herausgekommen wären", verrät Daum selbst über das Projekt. "Sie werden den Fußball viel, viel besser verstehen. Auch warum ich bei vielen Vereinen einen Legendenstatus genießen darf." Der Film sei "spannend, interessant und ein Muss für jeden Fußball-Fan; eigentlich noch wichtiger, als die Tagesschau zu gucken", so der an Krebs erkrankte 69-Jährige.

Skandale und schwere Krankheit

Im Oktober 2022 hatte Daum seine Lungenkrebserkrankung öffentlich gemacht. Gegenüber "Bild" erklärte er am Dienstag, in der Uni-Klinik in Köln mit seiner zweiten Chemotherapie begonnen zu haben, nachdem er in der vergangenen Woche wegen einer Lungenentzündung behandelt werden musste.