Whoopi Goldberg warnt vor Castingshow: "außer Kontrolle geraten"

Whoopi Goldberg hat in ihrer US-TV-Show "The View" ihrem Ärger über Castingshows Luft gemacht. Ihrer Meinung nach, sei das ganze "außer Kontrolle geraten". Dabei ging der Hollywoodstar besonders mit der Castingshow "American Idol" hart ins Gericht.

Von Kelly Clarkson bis Carrie Underwood: Die US-Castingshow "American Idol" erwies sich schon für so manchen späteren Pop-Superstar als Sprungbrett in eine große Karriere. Hollywoodstar Whoopi Goldberg lässt trotzdem kein gutes Haar an der TV-Sendung. In der jüngsten Ausgabe ihrer Talkshow "The View" urteilte die Schauspielerin: "Ich denke, dass wir als Gesellschaft es lieben, Dinge zu sehen, um Leute zu beurteilen. Ich habe immer geglaubt, dass der Beginn des Niedergangs der Gesellschaft mit 'American Idol' einsetzte."