Tom Hanks erhält Ehrendoktorwürde in Harvard

Zwei Oscars und fünf Golden Globes hat Tom Hanks bereits. Nun darf sich der Schauspieler über eine weitere große Ehrung freuen. Am Donnerstagabend nahm der 66-Jährige die Ehrendoktorwürde der Universität Harvard in Cambridge in Kunst an. Der Hollywoodstar stand stilgemäß in Hut, Talar und Schärpe auf der Bühne. Außerdem sprach er in als sogenannter "commencement speaker" zu den diesjährigen Absolventen der Elite-Universität, wie der "Spiegel" auf Basis der Nachrichtenagenturen dpa und AP berichtet.