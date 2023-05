Natalie Portman über "Star Wars"-Comeback: "Niemand hat mich jemals gebeten"

Natalie Portman war gerade erst 18 Jahre alt, als sie zum ersten Mal Prinzessin Amidala in "Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung" spielte. Eine Rückkehr zum "Star Wars"-Franchise hält die Schauspielerin nicht für ausgeschlossen. Das Problem: Bislang habe sie niemand darum gebeten.

Mehr als 20 Jahre nach ihrem ersten Auftritt als Prinzessin Amidal kann sich die israelisch-amerikanische Schauspielerin tatsächlich vorstellen, erneut in ihre damalige Rolle zu schlüpfen. "Niemand hat mich jemals gebeten, zurückzukehren, aber ich bin offen dafür", sagte Portman nun in einem kurzen "GQ"-Video, in dem sie Fragen von Fans aus dem Internet beantwortete.