Essen ersetzte Alkohol: Nun hat Mimi Fiedler 18 Kilo abgenommen

Vor einem Jahr machte Mimi Fiedler ihre Alkoholsucht öffentlich, die sie überwunden hatte. Doch die Schauspielerin ersetzte die Getränke mit Essen und nahm deutlich zu. Nach einer Ayurveda-Kur bekam die 47-Jährige neue Einsichten und nun sind schon 18 Kilo gepurzelt.

Bis 2018 spielte Mimi Fiedler im Stuttgarter "Tatort" die Kriminaltechnikerin Nika Banovic. Als deutsche Schauspielerin mit jugoslawischen Wurzeln ist sie seit über 20 Jahren durch Filme, zahlreiche Serienauftritte oder die SAT.1-Sketch-Comedy "Rabenmütter" bekannt. Auch ihre Alkoholismus-Beichte vor einigen Jahren sorgte für Aufmerksamkeit. Fast 30 Jahre habe die Sucht das Leben der heute 47-Jährigen kontrolliert. Seit 2018, so die Schauspielerin, habe sie allerdings keinen Tropfen angerührt. Offenbar schlug sich die Alkohol-Abstinenz aber in einem veränderten Essverhalten nieder, denn die Schauspielerin hatte zuletzt deutlich zugenommen. Doch auch das gehört mittlerweile der Vergangenheit an, wie ein aktueller Instagram-Post Mimi Fiedlers belegt. Und dieser ließ ihre Fans staunen.

Ayurveda-Kur in Sri Lanka brachte den Wechsel Auf ihrem Social-Media-Kanal postete der TV-Star zwei Bilder. Eines zeigt sie in einer pinkfarbenen Bluse, das andere Foto im schwarzen Kleid. "Dazwischen liegen 16 Monate und 18 Kilo weniger Körpergewicht", schreibt die verschlankte Schauspielerin dazu. Und Mimi Fiedler liefert auch eine Erklärung dafür, warum sich die Kilos zuvor ansammelten: "Ich habe erst so richtig angefangen zuzulegen, als ich nüchtern geworden bin." Ihr Gehirn habe den Ersatz für den Alkohol im Essen gesucht, schreibt sie.

Für 18 Kilo weniger, so Fiedler, sei allerdings keine radikale "Wunderdiät" verantwortlich, sondern eher ein Verstehen ihres eigenen Lebens. Ausgangspunkt, so Fiedler, sei im Januar 2022 eine Ayurveda-Kur in Sri Lanka gewesen. Dort habe ihr ein Arzt erklärt, "dass traumatische Erlebnisse den Stoffwechsel fehlleiten können, die Zellen so saures Wasser einlagern und der Schmerz nicht raus kann".

Unter anderem habe ihr eine Einsicht bei ihrem veränderten Essen geholfen: "Alles ist verbunden. Ich glaube, wir haben viel mehr in der Hand, als wir denken." Schließlich erklärte Mimi Fiedler in ihrem Post, dass es ihr nicht um das Gewicht auf der Waage oder um ihre Körperform ging, sondern viel mehr um die Last, die da war. "Ich fühle mich einfach vitaler, mir näher", schreibt sie in ihrem Instagram-Post.