"Tatort: Azra": TV-Kritik zum neuen Krimi aus Wien

Die georgische Mafia war in Österreich – und auch in Deutschland – vor allem um das Jahr 2010 herum in den Schlagzeilen. Damals schienen die "Diebe im Gesetz", wie sie sich selber nennen, für eine enorme Zahl bestens organisierter Einbrüchen in Westeuropa verantwortlich. Dann gelangen einige Schläge gegen das Organisierte Verbrechen aus der ehemaligen Sowjetrepublik (bis 1991) am Schwarzen Meer. 2018 gab es dann Berichte in österreichischen Medien, dass die "Familien" wieder aktiver würden in der Alpenrepublik – nur diesmal mit anderen, schwerer aufzudeckenden Geschäften. Der neue Wiener "Tatort: Azra" erzählt von der fiktiven georgischen Mafia-Familie Datviani, die Wien im Griff hat.