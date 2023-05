"Underwater – Es ist erwacht": TV-Kritik zum Actionfilm mit Kristen Stewart

Bei Jules Verne lauerten die Gefahren noch satte 20.000 Meilen unter dem Meer. Dass es nicht annähernd so tief hinuntergeht in unseren Ozeanen, weiß man mittlerweile. Sieben Meilen reichen nun dem Horrorfilm "Underwater – Es ist erwacht", um unterseeische Schrecken zu entfalten. Dort unten, auf dem Boden des Meeres, lässt Regisseur William Eubank eine Crew von Wissenschaftlern mit ihrer hochmodernen Forschungsstation landen. Doch bald zeigt sich die gewaltige Kraft des Meeres: Wasser dringt in die Anlage ein, die Wissenschaftler müssen das Labor verlassen. Die wahren Gefahren aber lauern draußen ... Der ebenso schauerliche wie actionreiche Science Fiction-Streifen läuft erstmals im Free-TV bei RTL – und zwar zu später Stunde.

Für ihre Rolle als Maschinenbau-Ingeneurin Norah rasierte sich Stewart zum ersten Mal in ihrer Karriere den Kopf: "Ich möchte das schon so lange um eines Films willen tun. Es kommt ein Punkt in deinem Leben, da möchtest du so etwas einfach machen", erklärte sie einst im Rahmen der US-amerikanischen Morgenshow "Today". "Ich kann meine Haare nicht einfach herrichten, wenn ich erst mal den Helm trage. Ich musste mir meinen Kopf rasieren", verriet die Schauspielerin. Obwohl der Film erst im Januar 2020 das erste Mal über die Kinoleinwände flimmerte, hatten die Dreharbeiten dazu in New Orleans bereits 2017 stattgefunden. Nach seinem Erstling "Love" (2011) und "The Signal" (2014) war das Regisseur Eubanks dritter Spielfilm.