"Luca": Alle Infos zum Animationsfilm

Dolce Vita trifft auf ein animiertes Abenteuer: Vor knapp zwei Jahren erschien der Pixar-Film "Luca" bei Disney+, der unter der Regie von Enrico Casarosa ("La Luna") entstand. Bei dem Familienfilm handelt es sich um das Langfilmdebüt des Italieners, der in dem Handlungsort von "Luca" an der italienischen Riviera aufwuchs und einige Elemente aus seinem Leben mit einfließen lässt. Was dabei entstand, ist ein unterhaltsamer Film für Groß und Klein, der nun erstmals im Free-TV zu sehen ist und die schönsten Ecken des Ortes als Animation zeigt.