"Terra X: Afrika von oben": Infos zur ZDF-Doku

"Desperate Housewives"-Star

"Von Gleichstellung weit entfernt": Eva Longoria beklagt Doppelmoral in Hollywood

Eva Longoria prangert eine Ungerechtigkeit in Hollywood an. Weißen Männern würden dort, trotz millionenschweren Misserfolgs, immer wieder eine Chance gegeben, bei Frauen sei das nicht so. Dies kritisierte die Schauspielerin nun in einem Interview und bemängelte, als Regisseurin "doppelt so hart, doppelt so schnell, doppelt so billig" arbeiten zu müssen.

