"A Very British Scandal": TV-Kritik zur Miniserie im ZDF

Es war ein Skandal, als die Ehe zwischen Margaret (Claire Foy) und Ian Campbell (Paul Bettany), dem elften Herzog von Argyll,1963 in einem medienwirksamen Prozess in Edinburgh geschieden wurde. Die Miniserie erzählt von den grauenvolle Jahren ihrer abscheulichen Ehe.

A Very British Scandal Serie

"Wir müssen uns versprechen, dass wir uns niemals langweilen werden", sagt Margaret (Claire Foy) bei ihrer Verlobung mit Captain Ian Campbell (Paul Bettany), dem elften Herzog von Argyll. Noch ahnt die junge Frau nicht, wie recht sie damit haben wird: 1963 wird ihre Ehe in einem Aufsehen erregenden Prozess geschieden. Welch grauenvolle Jahre zu diesem Zeitpunkt hinter beiden lagen, erzählt die dreiteilige BBC-Miniserie "A Very British Scandal" (Regie: Anne Sewitsky, Buch: Sarah Phelps), die das ZDF nun zu später Stunde an einem Stück als deutsche Free-TV-Premiere zeigt.

Eine verhängnisvolle Ehe beginnt 1947 lernen sich Margaret und der Herzog zufällig bei einer Zugfahrt in Schottland kennen. Sie steht kurz vor ihrer Scheidung, er ist noch mit seiner zweiten Ehefrau und Mutter seiner Söhne (Sophia Myles) verheiratet. Margaret besucht Ian auf Inveraray Castle. Das in die Jahre gekommene Anwesen hat er erst kürzlich von seinem Cousin geerbt. Margaret verliebt sich in den Herzog und in das alte Gemäuer, das sie nach ihrer Hochzeit 1951 mit dem Geld ihres Vaters George Whigham (Richard McCabe) umfangreich saniert.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Doch die Ehe läuft nicht gut: Ian ist launisch und gewalttätig. Er demütigt Margaret, in dem er seine Ex-Frau zur Eröffnung des renovierten Schlosses einlädt: Schließlich werde sie als Mutter des Erben eines Tages darin wohnen. Als Margaret ihre Felle davonschwimmen sieht, schmiedet sie einen perfiden Plan, nicht ahnend, dass sie sich letztlich selbst damit schadet ...

Wunderbarer Cast vor traumhafter Kulisse Margaret Campbell (1912-1993) war die erste Frau, die von den britischen Massenmedien öffentlich bloßgestellt wurde. Die wunderbare Claire Foy, die durch die Darstellung der jungen Queen Elizabeth II. in "The Crown" berühmt wurde, verkörpert sie auf beeindruckend stoische und elegante Weise. Co-Star Paul Bettany ("WandaVision") wiederum überzeugt als abhängiger und diabolischer Ehemann. Es dauert ein wenig, bis das Drama in Gang kommt. Die traumhaften Kulissen der schottischen Highlands und des schillernden Nachkriegs-Londons machen dies jedoch problemlos wett.

"A Very British Scandal" ist die Fortsetzung der BBC-Miniserie "A Very English Scandal", die 2018 den Skandal um die homosexuelle Affäre des britischen Politikers Jeremy Thorpe (Hugh Grant) behandelte. Eine dritte Staffel zum "Wagatha Christie"-Prozess ist Medienberichten zufolge bereits geplant.

A Very British Scandal – Mo. 29.05. – ZDF: 22.00 Uhr