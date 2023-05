"Catweazle": TV-Kritik zur Komödie mit Otto Waalkes

Wenn ein deutscher Komiker als neuer Catweazle passt, dann sicher er: Otto Waalkes spielt in der gleichnamigen Neuverfilmung den schrulligen Mittelalter-Zauberer. SAT.1 zeigt die Komödie aus dem Jahr 2021 nun erstmals im Free-TV – und zwar zur besten Sendezeit. Die Älteren werden sich an den verschrobenen Kauz noch erinnern: "Elektrik-Trick!", staunte der in eine kartoffelsackartige Kutte gehüllte Catweazle stets im Angesicht hochmoderner Technik – also etwa dann, wenn eine Glühbirne leuchtete, ein Telefon klingelte oder ein Toaster Brot röstete ... Magie, so vermutete Catweazle, der, warum auch immer, aus dem elften Jahrhundert in die Neuzeit gebeamt worden war.