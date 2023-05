"Am Puls mit Jana Pareigis: Wohndesaster und Immobilien-Irrsinn": Infos zur ZDF-Doku

Nach Sarah Tacke ("Das deutsche Job-Desaster") versucht "heute"-Moderatorin Jana Pareigis in der zweiten Folge der neuen Doku-Reihe "Am Puls ..." dem deutschen Wohndesaster auf den Grund zu gehen.

Am Puls mit Jana Pareigis: Wohndesaster und Immobilien-Irrsinn Reportage • 29.05.2023 • 19:20 Uhr

Die "heute"-Moderatorin Jana Pareigis versucht im zweiten Film der neuen Reihe "Am Puls ...", in der bekannte ZDF-Gesichter mit Betroffenen über brennende Probleme sprechen, der deutschen Wohn- und Immobilienkrise auf den Grund zu kommen. Wohnungssuchende stehen Schlange und bleiben am Ende doch erfolglos oder sehen sich Mietwucher ausgesetzt. Bauwillige scheitern an hohen Zinsen und am Mangel von Handwerkern. Jana Pareigis befragt unter dem Titel "Wohndesaster und Immobilien-Irrsinn" Betroffene und stöbert in Millionenvillen mit Homeoffice am Starnberger See genauso wie in Obdachlosen-Unterkünften.

Wie und wo findet man am besten ein Zuhause? Sie trifft aber auch Menschen, die in hohem Alter noch einen radikalen Neustart wagen. Außerdem geht sie zuweilen auch hilflosen Häuslebauern an die Hand. Weist bei alldem die Empfehlung von Bundesbauministerin Klara Geywitz, aus den Metropolen aufs Land zu ziehen, eine Alternative? Und sollten Studierende besser bei ihren Eltern bleiben? Oder sollten sich Bauwillige trotz nun höherer Zinsen und Baukosten noch immer an ein Eigenheim machen?

In der Doku-Reihe wollen "bildschirmbekannte Presenter" dem nachgehen, was sie auch persönlich bewegt. "Wie betreffen die Nachrichten, die wir täglich präsentieren, die Menschen vor den Bildschirmen", so fragen sie sich und tauchen dabei in den Alltag von Zuschauerinnen und Zuschauern ein. Aber auch die Frage, "welche Auswirkungen die Entscheidungen der Politik auf das Leben in allen Teilen der Gesellschaft haben und was dringend verbessert werden muss" steht zur Debatte. Insgesamt alles ein bisschen viel, so stellte sich bei der Sendung Anfang Mai über das "deutsche Job-Desaster" heraus.

