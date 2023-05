"Nord Nord Mord: Sievers und der goldene Fisch": TV-Kritik zur neuen Folge

Für die "Nord Nord Mord"-Ermittler Julia Brendler , Peter Heinrich Brix und Oliver K. Wnuk geht es in ihrem neuen Fall in ein Internat. Dort starb ein Physiklehrer bei einem gewagten Experiment. Haben sich schlechte Schüler gerächt, oder wurde der Mann gar ein Opfer seiner Kollegen?

In "Sievers und der goldene Fisch" (Erstausstrahlung: 2021), dem 13. Film der ZDF-Krimireihe "Nord Nord Mord" (Regie: Berno Kürten, Buch: Thomas Oliver Walendy), ermitteln die Sylter Kommissare Julia Brendler (Ina Behrendsen), Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) in einem Sylter Internat. Der Physiklehrer Stefan Conrad (Andy Gätjen) stürzte bei einem Selbstversuch in die Tiefe. Wollten sich schlechte Schüler an ihrem Lehrer rächen? Oder tragen neidische Kollegen die Schuld?