"Pocher und Papa auf Reisen": TV-Kritik zum Roadtrip

Wenn der Senior zum Partyteufel wird

Wieder einmal hat sich Olli allerlei Versuchungen (Besuch in einer Zuckerbäckerei, Junggesellinnenabschiede im Party-Viertel der portugiesischen Hauptstadt und spontane Bikini-Tänze am Strand von Benidorm) sowie Mutproben für seinen Dad ausgedacht. Selbst in der donnernden Gischt anbrandender Atlantikwellen verspürt Senior Gerd allerdings keine Hemmungen – und keine Angst. "Ein Pocher gibt nicht auf", sagt er. Und Olli ergänzt nicht ohne ein solides Maß an Selbstironie: "Er gibt höchstens an."