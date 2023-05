Tatort Interview: Tatort-Darsteller Fabian Hinrichs im Gespräch

Fabian Hinrichs spielt im Tatort Franken Hauptkommissar Felix Voss. prisma erzählt er von seiner Rolle, wie er Tatort-Kommissar geworden ist und was sein Zusammenspiel mit Dagmar Manzel so besonders macht.

Fabian Hinrichs: Ich weiß es nicht, das müssen die Zuschauer sagen. Ich denke, dass es verschiedene Filme sind, sowohl was die Ästhetik und die Sprache als uch die Temperaturen betrifft. Das ist dem Umstand geschuldet, dass es oftmals andere Regisseure und Autoren sind. Aber die Schauspieler sorgen dann für eine psychologische Konstanz. Max Färberböck (Autor und Regisseur) macht ja in regelmäßigen Abständen sehr eigene Filme bei uns, das ist schon ein Privileg. Darüber hinaus sind mit den Charakteren wachsende Autoren das Wichtigste, auch darum bemühen wir uns.

Der Franken-Tatort lässt sich Zeit, seine Geschichten zu erzählen. So wirkt hier dieses starre 90- Minuten-Korsett, das in der ARD ja wie in Stein gemeißelt ist, irgendwie aufgelöst. Ist das etwas, was Sie und Ihr Team bewusst so gestalten?

Fabian Hinrichs: Auch das ist ein Spagat – einerseits nicht provinziell zu sein im Erzählen, im Spielen, im Ausdruck, andererseits durch das Zeigen der Einzigartigkeit von Region und Menschen in Franken etwas allgemein Menschliches hervorheben zu können; in der Philosophie spricht man von der Pluralität, die durch Singularitäten erst entsteht.

Bemerkenswert ist die Auto-Szene von Dagmar Manzel und Ihnen, denn hier wird in wenigen Sätzen gezeigt, wie eng und gleichzeitig offen Ihre persönliche Beziehung, aber auch das Arbeitsverhältnis der beiden ist. Wie gehen Sie an solche Szenen heran?

Fabian Hinrichs: Ich mache alle zwei oder drei Jahre ein Theaterstück. Nur im Theater und im Konzert gibt es diesen kultischen Raum, dort kann Verbindendes entstehen in einer Art gemeinsamen Träumens, das Individualitäten in ein Kollektiv überführen kann, einen Moment lang. Das gilt es zu bewahren. Denn auch für Gemeinschaftsräume gilt: Use it or lose it.