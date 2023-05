"Zu maskulin, zu feminin": Billie Eilish kontert gegen Kritik am Look

In Baggy-Shorts und weiten Pullovern wurde sie zum Star: Billie Eilish trotzte dem typischen Look eines weiblichen Popstars und schaffte es so an die Spitze: Mit ihrem Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" mitsamt des Hits "Bad Guy" heimste sie fünf Grammys ein, für ihren Bond-Song "No Time to Die" bekam sie einen Oscar. Ihr zweites Album "Happier Than Ever" belegte nicht nur in Deutschland den ersten Platz der Charts.