"Echtes Leben: Vom Glück, Kühe zu retten": Alle Infos zur Reportage

Mit der Kuh Bella fing alles an: Conny Böttger (48) musste ihr Leben lang mit ansehen, wie sich die Kühe ihres Großvaters an einer nur 70 Zentimeter langen Kette kaum bewegen konnten. "Umdrehen war nicht möglich, auch nicht springen oder laufen. Nur Stehen und Fressen", erinenrt sich die Tierschützerin in der Reportage von Volker Schmidt. Das hat ihr Leben nachhaltig geprägt. Vor acht Jahren machte es sich Böttger zur Aufgabe, Kühe vor ihrem traurigen Schicksal zu retten: Als der landwirtschaftliche Familienbetrieb aufgegeben wurde, landeten alle Tiere beim Schlachter. Ihren ersten Schützling, Bella, kaufte sie damals für 800 Euro vom Metzger zurück. Es war die Geburtsstunde ihres Lebenshofs, auf dem heute mehr als 40 Kühe, Bullen und Kälber leben. Unter welchen Umständen die Tiere in Ruhe alt werden können, zeigt die "Echtes Leben"-Reportage zu später Stunde im Ersten. Der schöne Titel: "Vom Glück, Kühe zu retten".

Wie kann der Verein in Krisenzeiten weiterbestehen?

Der Film taucht ein in das Leben einer Tierliebhaberin, die alles tut, um ihre Lieblinge gut zu versorgen. Was in Zeiten steigender Energiepreise, hoher Tierarztrechnungen und langer Winter im Erzgebirge gar nicht so einfach ist. Der Krieg in der Ukraine fordert auch hier seinen Tribut. Zweimal in der Woche fährt die alleinerziehende Mutter eines 17-jährigen Sohnes von Dresden nach Glashütte in den Stall, um mit anzupacken. Dazu gehört mehr als nur die Mistgabel zu schwingen, wie Filmemacher Schmidt dokumentiert. Trotz der vielen helfenden Hände tun sich immer mehr Lücken in Böttgers System auf. Wie geht es in Krisenzeiten für den Verein weiter?