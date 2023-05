Heidi Klum 50: Ein Rückblick auf die Meilensteine im Leben des Weltstars

Zusammen mit Claudia Schiffer und Eva Padberg zählt Heidi Klum zu den erfolgreichsten deutschen Models aller Zeiten. Ihre Bilderbuchkarriere begann am 29. April 1992, als die Bergisch Gladbacherin den Modelwettbewerb „Model ‘92“ in Thomas Gottschalks RTL-Show „Gottschalk Late Night“ gewann. Die damals 18-Jährige setzte sich gegen 25 000 Mitbewerberinnen durch und erhielt einen dreijährigen Vertrag als Fotomodell. Nach ihrem bestandenen Abitur schlug Heidi Klum einen Ausbildungsplatz als Modedesignerin in Düsseldorf aus, um stattdessen als Model zu arbeiten. Seit 1993 lebt Klum in den USA. Im Jahr 1998 gelang der deutschen Schönheit der große internationale Durchbruch: mit einem Titelfoto auf der Bademodenausgabe der US-Zeitschrift „Sports Illustrated“. Klum zierte im Anschluss zahlreiche Cover, darunter das der „Vogue“ und das der „Elle“. Auch auf den Laufstegen der Welt war das Model sehr präsent, so gehörte sie jahrelang zu den berühmten Victoria‘s Secret-Engeln und trug mehrfach den mit Diamanten besetzten Fantasy Bra. 2008 wurde Heidi Klum als eines der bestbezahlten Models der Welt gelistet. Vier Jahre später tauchte sie in eben jener Forbes-Liste nicht mehr auf, da Klum mittlerweile nicht mehr als reines Model, sondern als Medienunternehmerin zählte. Bis heute ist sie eine Meisterin der Selbstvermarktung und mit Formaten wie „Germany‘s Next Topmodel“ (seit 2006), „America‘s Got Talent“ (seit 2013) und „Making The Cut“ (seit 2020) erfolgreich. Ihre Liebe zum Modeln lebt sie ebenfalls weiter aus: So posierte das deutsche Topmodel 2020 mit Tochter Leni fürs Vogue-Cover.