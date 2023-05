"In Berlin wächst kein Orangenbaum": TV-Kritik zum Film mit Kida Khodr Ramadan

In seinem Regiedebüt "In Berlin wächst kein Orangenbaum" (2020) verkörpert Kida Khodr Ramadan einmal mehr den Gangster. So weit, so anders: In dem Mix aus Drama, Krimi und Coming-of-Age-Story versucht sich ein sterbenskranker Vater, sich seiner bislang unbekannten Tochter zu nähern.