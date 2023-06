"Entführt – Der Usedom-Krimi": TV-Kritik zur Folge

Seit mittlerweile neun Jahren läuft die "Usedom"-Reihe nun schon mit großem Erfolg im Ersten. 19 Filme rund um Katrin Sass in der Rolle der ehemaligen Staatsanwältin Karin Lossow wurden bisher gezeigt. Drei weitere sind bereits in Planung. In "Entführt", dem nun erneut gezeigten 14. Usedom-Krimi, kehrt eine Frau, gespielt von Marion Kracht, nach 30 Jahren auf die Ostsee-Insel zurück. Was treibt sie zurück in die Vergangenheit, will sie Anschluss an alte glücklichere Zeiten finden?