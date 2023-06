"sportstudio live: Finale RB Leipzig – Eintracht Frankfurt": Infos zum DFB-Pokal-Finale 2023

Fußball total: Titelverteidiger RB Leipzig und Eintracht Frankfurt stehen im DFB-Pokal-Finale 2023 und gieren nach der Trophäe. Die Übertragung aus Berlin übernimmt dieses Jahr das ZDF, Fußballfans können sich im Vorfeld mit dem "Finaltag der Amateure" (ARD) einstimmen.

sportstudio live: DFB-Pokal, Finale RB Leipzig – Eintracht Frankfurt Sport • 03.06.2023 • 19:25 Uhr

Für beide Teams ist der Höhepunkt der Saison, für beide liegt der Titel in greifbarer Nähe: Im DFB-Pokalfinale trifft der amtierende Titelträger RB Leipzig auf Eintracht Frankfurt. Für die leicht favorisierten Leipziger ist es bereits die vierte Final-Teilnahme in den vergangenen fünf Jahren, die Eintracht läuft schon zum dritten Mal in den zurückliegenden sieben Jahren im fürs Endspiel herausgeputzten Berliner Olympiastadion auf. Dem Traditionsverein aus Hessen winkt der sechste Erfolg im DFB-Pokal – zuletzt gelang der Coup 2018 -, für den nach wie vor jungen, aufstrebenden RBL wäre es nach dem Sieg gegen den SC Freiburg im vergangenen Jahr erst der zweite Titel überhaupt.

Diesmal übernimmt das ZDF die Endspiel-Berichterstattung aus Berlin, die Übertragung beginnt bereits ab 19.25 Uhr. Das bewährte Gespann aus Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Experte Per Mertesacker wird vor dem Spiel, in der – vom "heute journal" unterbrochenen – Halbzeitpause sowie nach dem Finale in die Analyse gehen. Anstoß im Olympiastadion ist um 20 Uhr, dann meldet sich die Fußballfans wohlbekannte Stimme von Oliver Schmidt aus der Kommentatorenkabine. Schmidt zur Seite steht Co-Kommentator Hanno Balitsch.

Abschiedsgeschenk für Glasner? Ein Pokaltriumph wäre der perfekte Abschied für Eintracht-Coach Oliver Glasner, dessen Mannschaft sich im Halbfinale mit einem 3:2-Sieg beim VfB Stuttgart durchsetzte. Nach dem Euro-League-Sieg 2022 ließ seine Mannschaft auch in diesem Jahr in den Pokalwettbewerben aufhorchen. Aufgrund einer desaströsen Rückrunde werden der Österreicher und die SGE nach dem Finale jedoch getrennte Wege gehen, und auch die Mannschaft wird kommende Saison wohl ein neues Gesicht erhalten. Die von Marco Rose trainierten Leipziger präsentierten sich hingegen zuletzt formstark, insbesondere im DFB-Pokal. Im Halbfinale fegte RB mit 5:1 über einen überforderten SC Freiburg hinweg.

Das Interesse an Endspielen mit Leipziger Beteiligung nahm in den vergangenen Jahren stetig ab, wenngleich die DFB-Pokalfinale in Sachen Reichweite natürlich auf hohem Niveau blieben. Im Mai 2022, als RB Leipzig mit 4:2 nach Elfmeterschießen triumphierte, schalteten im Schnitt 8,1 Millionen Fußballinteressierte ein (32 Prozent Marktanteil). 2021 verloren die Sachsen das Finale gegen Borussia Dortmund, damals verfolgten noch 9,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Partie. Im Pokalfinale 2019 gegen den FC Bayern kratzte das "Leipziger" Endspiel mit 9,96 Millionen Interessierten sogar an der Zehn-Millionen-Marke. Zur Einordnung sei jedoch auch erwähnt, dass sowohl die Bayern als auch der BVB bundesweit über eine deutlich größere Fanbase verfügen als der SC Freiburg.

Finaltag der Amateure in der ARD Die Wartezeit bis zum großen Finale im Olympiastadion können sich Fußballfans im Ersten mit dem "Finaltag der Amateure" vertreiben, der bereits um 12.05 Uhr startet. Im Laufe des Nachmittags werden die 13 regionalen Verbandspokalfinals ausgespielt, die jeweiligen Sieger-Teams dürfen in der kommenden Saison den ganz großen Traum von Berlin träumen. Sie recken nicht nur den Pokal in die Höhe, sondern qualifizieren sich auch für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2023/24.

Mit dabei sind unter anderem Traditionsvereine wie der FC Carl-Zeiss Jena, der zur ersten Anstoßzeit gegen 12.15 Uhr den Thüringenpokal gegen Wacker Nordhausen im Visier hat. Unter anderem werden dann auch in Berlin, Hamburg und Bremen die jeweiligen Pokalsieger gesucht. Weitere Partien werden gegen 14.15 Uhr angepfiffen. Um 16.15 Uhr wartet dann ein Highlight für Traditionalisten: Drittligist Rot-Weiss Essen spielt das Endspiel um den Landespokal Niederrhein ein kleines Derby gegen Rot-Weiß Oberhausen. Den "Finaltag der Amateure" beschließt das bayerische Duell zwischen dem FV Illertissen und dem FC Ingolstadt (Anstoß: ca. 16.45 Uhr).

