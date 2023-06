Enttäuschung mit gekauftem Brot und kaltem Fleisch bei "Das perfekte Dinner"

Am zweiten Tag der Krefeld-Woche von "Das perfekte Dinner" ging es zu Karina nach Hause. "Ich stelle immer sehr hohe Ansprüche an mich selber", erklärte die 42-Jährige.Tagsüber liefen die Vorbereitungen nach Plan – doch dann kommen die Gäste.

"Ich habe nichts Negatives gehört", verlief das Probekochen bei Karina in Tönisvorst sehr gut. "Ich koche jeden Tag", hat die Zweifach-Mama und medizinische Fachangestellte in einer Arztpraxis Routine. "Ich fahre in der Mittagspause von der Arbeit hier nach Hause und koche schnell für die Kinder." Die Aufregung vor dem "perfekten Dinner" legt sich, als Karina endlich mit den Vorbereitungen beginnt. Es gibt Süßkartoffel-Kokos-Suppe mit Kürbiskernbrot, gefolgt von Rinderfilet unter Kräuterkruste mit Kartoffelgratin und Marktgemüse sowie Mousse au Chocolat auf Salz-Karamell-Sauce.