Das "aktuelle sportstudio – 60 Jahre Storys, Stars und Sternstunden": Infos zur Jubiläumsausgabe mit Sven Voss

Das "aktuelle sportstudio" des ZDF (seit Längerem wird es klein geschrieben) wird 60 Jahre, genau genommen am 24. August. Doch wegen des vom ZDF zuvor übertragenen Pokal-Finales wurde der Termin vorgezogen. "60 Jahre Storys, Stars und Sternstunden" ist eine Sonderausgabe überschrieben, in der Moderator Sven Voss – selbst seit zwölf Jahren dabei – zurückblickt auf die vergangenen Jahrzehnte.

Rechtzeitig zum Start der neu gegründeten Fußball-Bundesliga wurde 1963 die allererste Ausgabe vom Wiener Sportjournalisten Heribert Meisel moderiert. Die Mischung aus Sport und Unterhaltung blieb danach über Jahrzehnte ein Renner. Erst mit der privaten Konkurrenz in den 80er-Jahren gingen die Zuschauerzahlen – anfänglich etwa sieben Millionen – merklich zurück. Der Profifußball stand beim "sportstudio" von Anfang an im Mittelpunkt, doch auch unter den Gästen finden sich große Namen. Königinnen und Könige waren da, wie Silvia von Schweden und Harald von Norwegen, Politiker wie Gerald Ford und Willy Brandt, Schauspieler wie Sylvester Stallone und Heinz Rühmann , Interpreten wie Rudolf Schock, Elton John, Campino oder Gianna Nannini. Auch Roy Black, Rex Gildo, Gerhard Wendland oder der Tenor Peter Hofmann "gaben im Studio Kostproben ihres Könnens ab", wie die ZDF-Chronisten berichten.

So viel Glamour und Charme wird man heute im "aktuellen Sportstudio" meist vergeblich suchen. Als Gesprächspartner dienen zumeist namhafte oder nicht ganz so populäre Fußballer oder gar deren Manager und Präsidenten. Über die Auswahl der Gäste wird nicht zuletzt auf den Social-Media-Seiten gerätselt. Als jüngst die Moderatorin Dunja Hayali ihren abrupten Abschied nahm, hatte sie den Eintracht-Vorsitzenden Peter Fischer im Studio zu Gast. Doch weniger die Erkenntnis, dass es dem "aktuellen sportstudio" im Unterschied zu früher an Witz und Späßen fehlt, mag verstimmen. Es fehlt vielmehr an einhakenden Interviews – es müsste ja nicht gleich immer Katar, Korruption oder Doping sein.