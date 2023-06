"Ich bin Joan Collins!": Infos zur Doku über den "Denver Clan"-Star

Man nannte sie "das Biest". Fraglos ein Ehrentitel, den sich Joan Collins als rachsüchtige, stutenbissige Intrigantin vom Dienst in acht Jahren "Der Denver-Clan" redlich verdient hat. Nach der Serie trat die gefeierte Diva ins Rampenlicht und bewies in Comedy-Formaten, dass sie über sich selbst lachen kann. Collins schrieb Bücher und Schönheitsratgeber und trat in den letzten Jahren als Stargast in verschiedenen TV-Serien (darunter "American Horror Story", "Hawaii Five-0" sowie die deutsche Soap "Verbotene Liebe") auf – und das in einem mehr als stattlichen Alter: Am 23. Mai feierte die von der Königin geadelte Britin ihren 90. Geburtstag.