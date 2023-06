Ellen Pompeo verlässt "Grey's Anatomy" mit einem Versprechen

Es ist das Ende einer Ära: Schauspielerin Ellen Pompeo verlässt "Grey's Anatomy". In 19 Staffeln verkörperte sie Meredith und wurde zum Gesicht der Erfolgsserie. Nun blickt Pompeo auf eine turbulente Karriere zurück.

"Wähl mich, nur mich, liebe mich!" – Es war wohl das emotionalste und mutigste Liebesgeständnis in der Geschichte der Arztserien. Meredith Grey (Ellen Pompeo) flehte Derek Shepherd (Patrick Dempsey) in der zweiten Staffel von "Grey's Anatomy" an, sich offiziell für sie zu entscheiden und seine Frau zu verlassen. Diese Ansprache griff den Fans auf der ganzen Welt ans Herz. Schließlich gehören die beiden zu den beliebtesten Figuren des Fernsehuniversums. Die Assistenzärztin und der Oberarzt lernten sich bei einem One-Night-Stand kennen und realisierten erst später, dass sie in Zukunft Vorgesetzte und Untergebene im späteren "Grey Sloan Memorial Hospital" sein werden.

Seitdem fiebern Fans mit Pompeo in der Rolle der Meredith mit, die immer wieder an ihre (beruflichen) Grenzen geht. Regelmäßig legen sie und ihre Kollegen 48-Stunden-Schichten ein, um Leben zu retten. Typisch für die Serie von Filmemacherin Debbie Allen: medizinische Wunder, seltene Fälle und extreme Herausforderungen, die dem Zuschauer den Atem stocken lassen – und das seit 19 Staffeln. Nun soll die heute 53-jährige Schauspielerin Pompeo in der siebten Folge "I'll Follow The Sun" (ab 5. Juni bei Disney+ und am Montag, 12. Juni, zur Primetime bei ProSieben im Free-TV) aussteigen.

Für die Liebe alles aufgeben? In der Auftaktfolge der 19. Staffel nimmt die Klinik ihr Facharztprogramm wieder auf. Oberärztin Meredith begrüßt zunächst eine neue, noch unkoordinierte, aber talentierte Truppe von Assistenzärzten. Ihre "Schwestern" Dr. Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) und Dr. Maggie Pierce (Kelly McCreary) helfen, wo sie nur können. Natürlich lässt die erste Katastrophe nicht lange auf sich warten: Shepherd und Pierce müssen die Neulinge schnell unter ihre Fittiche nehmen, als zahlreiche Menschen einem Tornado zum Opfer fallen. Auch privat geht es gewohnt heiß her in Merediths Leben: Wegen des Umzugs in Folge sieben streitet sich die Ärztin mit ihrem Partner Nick Marsh (Scott Speedman). Der ist unentschlossen, ob er ihre Liebeserklärung erwidert und ihr nach Boston folgen will.

Das ist dramatisch und romantisch zugleich – die richtige Mischung macht's. Sie ist seit jeher ein Markenzeichen der ebenso turbulenten wie erfolgreichen Serie. Was zuerst als Lückenfüller gedacht war, legte in den USA den zweiterfolgreichste Serienstart der Fernseh-Saison 2005 hin und zählt heute zu den erfolgreichsten Serien in den USA. Auch wenn die Zahlen im deutschen Free-TV etwas anders aussehen, es gibt nach wie vor zahlreiche Fans. Vor allem Meredith Grey gilt als Publikumsliebling bei allen Arzt-Serien-Begeisterten. Da erscheint es absurd, dass Ellen Pompeo das Rollenangebot zunächst ablehnen wollte. Die mehrjährige Verpflichtung habe sie anfangs abgeschreckt, erklärte sie einmal. Schließlich zählte sie damals noch zu den Newcomern im Filmgeschäft. Doch ihre Agentin habe sie überzeugt, die Pilotfolge zu drehen, und Pompeo habe angebissen.

Das Szenario ist also denkbar groß. Aber es ist längst nicht die einzige Katastrophe, der Meredith trotzte: Da war der Bombenanschlag in Staffel zwei, das Beinahe-Ertrinken der schicksalsgebeutelten Grey in Staffel drei, der Flugzeugabsturz in Staffel acht – und natürlich "Mc Dreamys" Serientod in Staffel elf: Merediths Ehemann stirbt im Koma an den Folgen eines tragischen Autounfalls. Der Abschied von ihm war herzzerreißend tapfer. Anschließend verschwand Meredith mitsamt ihren Kindern für eine Weile von der Bildfläche – kehrte jedoch alsbald nach Seattle zurück. Dieses Mal ist das jedoch anders.

Neue Stadt, neue Chance Meredith zieht mit ihren drei Kindern nach Boston. Mit der Variante "Umzug" wurden zuvor schon einige wichtige Figuren aus der Serie verabschiedet, wie zum Beispiel Merediths beste Freundin Cristina Yang (Sandra Oh) sowie Callie Torres (Sara Ramirez), Jackson Avery (Jesse Williams) und Tom Koracick (Greg Germann). In Boston hofft sie, ihre Tochter Zola auf eine Sonderschule schicken zu können. Dort arbeitet Meredith weiterhin als Ärztin in der Catherine Fox Foundation ihres ehemaligen Kollegen Jackson Avery, um ein Heilmittel für die Alzheimer-Krankheit zu finden, an der ihre Mutter gestorben ist.

War es das? Wohl nicht – und das ist die gute Nachricht für alle Fans! Meredith taucht noch einmal im Staffelfinale – also Folge 20 von Staffel 19 – auf, wie die Entertainment-Website ScreenRant berichtet. Auch für Gastauftritte soll Pompeo weiterhin zu haben sein, wie die Dreifach-Mama selbst kürzlich auf Instagram bekannt gab. Dort bedankte sich der Hollywood-Star bei den Fans: "Ich bin unendlich dankbar für die Liebe und Unterstützung, die ihr mir, Meredith Grey und der Serie entgegengebracht habt. Ihr wisst, dass die Show weitergehen muss – und ich werde auf jeden Fall wiederkommen und euch besuchen." Pompeo wird der Serie ohnehin als Produzentin erhalten bleiben. Seit 2017 ist sie nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Produzentin an "Grey's Anatomy" beteiligt. Bei zwei Folgen führte sie auch Regie. Ihre Intention sei es dabei immer, den Spirit der früheren Tage aufrechtzuerhalten.

Zwischen zwei Männer Pro Folge soll die Schauspielerin mindestens eine halbe Million Euro verdient haben. Pompeo ist neben James Pickens Jr. (spielt Dr. Richard Webber) und Chandra Wilson (spielt Dr. Miranda Bailey) die einzige Darstellerin, die seit Beginn der Serie im Jahr 2005 von Anfang an mit dabei ist. Mit ein Grund für ihr Rollen-Treue: "Ich habe drei Kinder und möchte kein Nomadenleben führen."

Und: Pompeos Mann brauchte ab Staffel elf nicht mehr eifersüchtig auf die Serien-Romanze zwischen Meredith und Derek sein. Dass die Chemie zwischen Ellen und Patrick besonders gestimmt haben soll, habe ihren eigenen Ehemann Chris Ivery (56) eifersüchtig gemacht – besonders die Kussszenen sollen für Gesprächsstoff gesorgt haben, wie sie einst im Interview mit "InStyle" erzählte: "Der arme Kerl hatte keine Ahnung, worauf er sich einließ. Ich erinnere mich, dass es am Anfang wirklich schwer für ihn war. Er sagte: 'Das ist nicht das, was ich unterschrieben habe. Du gehst zur Arbeit und machst mit ihm rum. Ich mag Patrick und alles, er ist ein guter Kerl, aber echt jetzt?", erinnerte sie sich schmunzelnd.

Nun, sein Ruhepuls wird sich nun beruhigen. Aber die Serie wird in Zukunft auf die tapfere Blondine und ihre gewohnt gelassene Stimme aus dem Off zu Beginn fast jeder Folge verzichten müssen ... Keine Frage: Diese Frau, diese charmante Rolle wird für immer in Erinnerung bleiben und einen Platz in der Fernsehgeschichte einnehmen.