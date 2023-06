"Mein Schwiegervater, der Camper": TV-Kritik zur Komödie mit Henning Baum und Oliver Wnuk

In der Komödie "Mein Schwiegervater, der Camper" trifft Henning Baum als Macho-Camper auf Oliver K. Wnuk als sensibler Schreibtisch-Hengst.

Manchmal passen Dreharbeiten perfekt zum Lebensgefühl eines Schauspielers. Camping-Freak Henning Baum dürfte nicht lange überlegt haben, als ihm eine Rolle angeboten wurde, die komplett auf einem Campingplatz spielt. Der ehemalige "letzte Bulle" ist bekannt dafür, wann immer es geht, selbst mit dem Zelt loszuziehen und naturnahe Freizeit zu genießen. Auch diesen Dreh hat sich der inzwischen 50-Jährige aus dem Ruhrgebiet über die Zeit vor der Kamera hinaus versüßt: Während seine Kollegen im Hotel nächtigten, verbrachte Baum die drehfreie Zeit in jenem mecklenburgischen Camping-Idyll, in dem die ARD-Degeto "Mein Schwiegervater, der Camper" (2019, nun als Wiederholung im Programm) gedreht wurde.

Doch was heißt schon Idyll? Für den erfolgreichen, aber sensiblen Anwalt Markus (Oliver Wnuk) ist es eher ein Horror, dass seine neue Freundin Lena (Birte Hanusrichter), die zudem sofort schwanger ist, einer handfesten Familie von Camping-Freaks entstammt. Da hilft wohl alles nichts: Obwohl man hört, dass Schwiegervater in spe Hartmut (Baum) lieber einen anderen als Mann seiner Tochter hätte, auch dass er Anwälte verabscheue, muss Markus versuchen, während eines Besuches mit seiner Lena beim "Käpt'n" – so wird Ex-Militärpilot Hartmut ehrfurchtsvoll von den Campern genannt – eine gute Figur abzugeben.