"Job Switch – Zum Glück gekündigt": TV-Kritik zur neuen Doku-Reihe bei VOX

Die neue Doku-Reihe bei VOX begleitet Menschen, die an einem Job-Experiment teilnehmen. Ohne zu wissen was auf sie zu kommt, kündigen die Kandidaten ihre Arbeitsstelle und suchen mithilfe von Experten nach neuen beruflichen Zielen.

Job Switch – Zum Glück gekündigt Dokumentation • 05.06.2023 • 20:15 Uhr

Zu den "typisch deutschen" Eigenschaften, die den Bundesbürgerinnen und -bürgern gerne mal anerkennend zugestanden werden, zählen meist Zuverlässigkeit, Beständigkeit und Gewissenhaftigkeit. Spontaneität und die Bereitschaft, einfach mal alles Gewohnte hinter sich zulassen, gehören hingegen nicht unbedingt dazu. Doch genau darum geht es in der neuen Primetime-Reihe "Job Switch – Zum Glück gekündigt", bei der VOX Menschen zeigt, die sich lebensbejahend dem großen Unbekannten stellen.

Es handelt sich bei der Docutainment-Reihe, die ursprünglich aus Belgien stammt und hierzulande nun mit Blick auf deutsche Befindlichkeiten adaptiert wurde, um ein weitreichendes Sozial-Experiment: Freiwillige kündigen beherzt ihre bisherigen Jobs, ohne zu wissen, was danach auf sie zukommen wird. Allerdings wurde ihnen zugesichert, dass sich ein Experten-Team darum kümmern wird, eine neue Stelle und sogar die "ideale" Arbeit für sie zu finden. Und dann erfolgt er, der Sprung ins kalte Wasser!

Können die Experten die Kandidaten richtig einschätzen? Tatsächlich erhalten die Kandidatinnen und Kandidaten, die sich auf den "Job Swich" eingelassen haben, keine Vorwarnung, keine Ankündigung dessen, was nun auf sie warten würde. Und sie wissen auch nicht, an welchem Ort oder sogar in welchem neuen Land, in welcher Branche, welchem Unternehmen oder auf welcher Art von Posten sie landen werden. All das zeigt sich erst dann, wenn sie erstmalig aufgefordert werden, ihre Augenbinde abzunehmen.

Allerdings gehen in der neuen VOX-Reihe nicht nur die Teilnehmenden ein Risiko ein: Auch die Job-Expertinnen und -Experten müssen den Beweis erbringen, dass sie Mitmenschen wirklich gut einschätzen und ihr oft verstecktes Potenzial genau erkennen können.

Die Experten aus "Job Switch" sind Jochen Mai, Karriere-Coach und Gründer von Karrierebibel.de, sowie Benjamin Pieck, Psychologe und Gründer von Matching-Box. Pieck hat ein prämiertes Testverfahren entwickelt, das die individuellen Fähigkeiten der Kandidatinnen und Kandidaten mit möglichen Berufsfeldern abgleicht. Außerdem kümmert sich Eva Schulte-Austum, Vertrauensexpertin und Wirtschaftspsychologin, um die Weitervermittlung der Mutigen.

Einen Beruf finden, der glücklich macht "Rund 38 Jahre verbringen wir auf der Arbeit und oft in einem Job, der überhaupt nicht zu uns passt", erklärt Jochen Mai. "Das Besondere an 'Job Switch' liegt für mich darin, dass es zum allerersten Mal eine Plattform ist, die Menschen hilft zu erkennen, dass es am Ende nicht nur darum geht, einen tollen Titel oder das tolle Gehalt zu haben, sondern einen Beruf zu haben, der einen glücklich macht", meint Benjamin Pieck.

Unter dem Titel "The Big Job Switch" wurde das belgische Ursprungsformat von den Produktionsfirmen Be-Entertainment und Geronimo entwickelt. In der Original-Version waren fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu sehen, die in der Reihe auf Schritt und mutigen Tritt von Kameras begleitet wurden.

Die neue VOX-Reihe ist auf zunächst vier Folgen angelegt. Weiter geht's schon eine Woche später am Montag, 12. Juni, ebenfalls um 20.15 Uhr mit der zweiten Episode.

