Quentin Tarantino: Warum Streaming für Tarantinos Rückzug aus der Filmbranche verantwortlich ist

Zehn Euro für ein Kinoticket bezahlen? Oder einfach Netflix und Co. auf der Couch streamen? Diese Debatte hält Hollywood schon länger in Atem. Auch der "Inception"-Regisseur Quentin Tarantino (60) hat jetzt seine Meinung offenbart und mit Streaming-Diensten abgerechnet.

Müssen Filme auf einer großen Leinwand zu sehen sein? Oder braucht es in Zeiten von Streaming gar kein Kino mehr? Wie ein bekennender Cineast wie Quentin Tarantino (60), zweifacher Oscar- und dreifacher Golden-Globe-Preisträger, zu dieser Frage steht, dürfte kaum überraschen. Im Gespräch mit dem Branchenmagazin "Deadline" machte er seine Abneigung aber einmal mehr als deutlich: "Ich mag es nicht mit abnehmendem Ertrag zu arbeiten", sagte Tarantino und bezog sich damit auf den Wandel innerhalb der Branche. Er ist der Meinung, dass Filme für die Veröffentlichung im Kino gemacht werden und dass es den Kinofilm aufgrund des Streamings nicht mehr gebe. Es sei fast so, "als würden manche Filme im Zeitgeist nicht mehr existieren", sagte Tarantino.

Da komme es ihm gerade recht, sich an seine Aussage von vor 14 Jahren zu erinnern: Damals sprach er über seinen "Rückzug" aus dem Filmgeschäft – und zwar mit 60. Tarantino erklärte "Deadline", dass er die Vorstellung möge, 30 Jahre lang alles zu geben und dann zu sagen: "OK, das reicht". Nun sei es an der Zeit: "Und ich meine, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, denn was ist überhaupt noch ein Kinofilm? Ist es nur etwas, das sie auf Apple zeigen?", resümierte er. Er wolle damit niemanden angreifen, "aber anscheinend hat Ryan Reynolds für Netflix 50 Millionen Dollar mit diesem Film und 50 Millionen Dollar mit jenem Film und 50 Millionen Dollar mit dem nächsten Film verdient. Ich weiß nicht, was das für Filme sind", überlegte er. Er habe sie nie gesehen. Seine Gedanken dazu schloss er mit der provokanten Frage an den "Deadline"-Journalisten: "Du etwa?"