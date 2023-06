"The Wheel – Das abgedrehte Promi-Quiz": Infos zum Quiz mit Chris Tall

Es geht um die Extraportion Fortüne: Chris Tall, der beliebte RTL-Moderator und -Comedian mit dem immer jugendlich wirkenden Pausbacken-Gesicht, spielt wieder zynische Glücksfee. In der neuen Staffel der Quishow-Reihe "The Wheel – Das abgedrehte Promi-Quiz" verkuppelt Tall wieder Rätselspiel-Kandidaten mit Expertenkandidaten. Und die wissen zumindest in einem Fachgebiet Bescheid – mehr oder weniger. RTL zeigt insgesamt sechs Folgen des humorvollen Spiels, davon zunächst im Wochentakt jeweils drei Ausgaben in Erstausstrahlungen, danach folgen drei Wiederholungen.