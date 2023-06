"Ich dich auch": TV-Kritik zu den neuen Folgen der Sitcom

Das Verlangen, jede Sekunde mit seinem Partner oder seiner Partnerin zu verbringen, sollte die Anfangszeit einer jeden Liebe prägen. In der ersten Staffel der Sitcom "Ich dich auch" (2022) wurde bereits humorvoll von jener hibbeligen und kribbelnden Beziehungsphase erzählt. Nun geht es in der neuen Staffel (Regie: Aki Wegner, Johannes Schröder, schon ab 26. Mai in der ZDF-Mediathek) weiter, und jetzt wird es ernst: Die jungen Verliebten Yannik (Rojan Juan Barani) und Caro (Meriel Hinsching) haben die Zeit der rosaroten Brillen hinter sich und wagen den nächsten Schritt: eine gemeinsame Wohnung.

In acht neuen Folgen müssen sich die beiden mit all den Hürden befassen, die eine wachsende Liebe und das gemeinsame Erwachsenwerden mit sich bringen. "Die zweite Staffel gibt Caro und Yannik als Paar mehr Tiefe", erläuterte Meriel Hinsching. Insbesondere das Zusammenziehen ist leichter gesagt, als getan: Von Streitereien beim Streichen und Aussuchen der Farbe bis hin zu einer schwangeren Ex-Freundin reichen die Anfangsschwierigkeiten des neuen Lebens unter einem Dach.

"Das Autorenteam hat es geschafft, die Spannung und den Nervenkitzel der ersten Staffel auf ein neues Level zu bringen und gleichzeitig tiefgründige Themen anzusprechen, die zum Nachdenken anregen", erklärt Hauptdarsteller Rojan Juan Barani. Denn trotz der Herausforderungen einiger bewegender Momente bleibt die humorvolle Erzählweise der Geschichten signifikant. "In der zweiten Staffel haben die Autoren die Chance genutzt – auch wenn das Format der Comedyserie es einem nicht leicht macht -, emotional zu berühren", erläutert Schauspielerin Leonie Wesselow, die in der Serie Caros Schwester Svenja verkörpert.

Serie in Echtzeit

"Das Besondere an dieser Serie ist, dass es sich um ein Kammerspiel handelt, das in Echtzeit abläuft und dadurch eine außergewöhnliche Atmosphäre schafft", verrät Barani. Der Meinung ist auch Hinsching: "Das fand ich von Anfang an faszinierend: wie viel sich in 25 Minuten im Leben unserer Figuren verändern kann. Und das gilt ja nicht nur für die Figuren, sondern auch für uns im richtigen Leben."