"Everwood"-Star John Beasley ist tot

Vom Theater nach Hollywood: Schauspieler John Beasleys Stern ging in den 90er-Jahren auf. Nun ist der "Everwood"-Darsteller im Alter von 79 Jahren verstorben.

Trauer um einen Film- und Serienstar: Schauspieler John Beasley starb am Dienstag im Alter von 79 Jahren, nachdem sein Gesundheitszustand eine "unerwartete Wendung zum Schlimmsten" genommen hatte. Im Krankenhaus in seiner Heimatstadt Omaha in Nebraska soll ein Lebertest Vorbote gewesen sein, wie "The Hollywood Reporter" berichtete.

Die Nachricht vom Tod Beasleys wurde erstmals auf Facebook bekannt: Sein Sohn Mike verabschiedete sich mit einem berührenden Foto von seinem "besten Freund" und "Helden". Familie und Kollegen trauern nun öffentlich um Beasley, der vor allem für seine Rollen in "Everwood" und "The Soul Man" bekannt war. "Mensch... Du weißt, das ist ein Teil des Lebens... Aber das macht es nicht einfacher", schreibt sein Sohn weiter. "Sie sagen, dass du deine Helden niemals treffen solltest, weil sie sich nicht als die herausstellen, für die du sie gehalten hast. Das ist so falsch. Mein Held war mein Vater."

John Beasley: "Ich wusste, dass diese Dinge kommen würden" Bevor Beasleys Film-Karriere Fahrt aufnahm, war der Schauspieler am Theater zu Hause. Seine Leidenschaft für diesen Beruf habe sich bereits sehr früh herauskristallisiert, wie er einst in einem Interview mit "American Theatre" erzählte: "Ich wusste, dass diese Dinge kommen würden, schon als ich auf dem College war", erinnerte er sich an die Anfänge. "Ich habe das Studium vorzeitig abgebrochen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich nicht wirklich einen College-Abschluss brauche, um das zu verfolgen, was ich im Leben tun wollte. Unterm Strich habe ich einfach gearbeitet."

Sein Durchbruch in Hollywood gelang ihm mit einer Rolle in der Oprah-Winfrey-Serie "Brewster Place" (1990), es folgten namhafte Produktionen wie "Mighty Ducks – Das Superteam" (1992), "Verrückt in Alabama" (1997) und "Wehrlos – Die Tochter des Generals" (1999). Den meisten dürfte der Schauspieler jedoch für seine Rolle in der Fernsehserie "Everwood" (2002-2006) bekannt sein. Darin verkörperte er mehrere Jahre lang Irv Harper, den Ehemann von Debra Mooneys Figur Edna Harper. 2012 spielte er in der Serie "The Soul Man" an der Seite von Cedric the Entertainer die Rolle des Barton Ballentine.

"Ein arbeitender Künstler zu sein, ist die höchste Berufung, und ich schätze es, wohin es mich führt", betonte er im Gespräch mit "American Theatre". Er blickte zufrieden auf seine berufliche Laufbahn zurück: "Wenn ich nie an den Broadway gekommen wäre, hätte ich immer noch das Gefühl, dass ich eine ziemlich erfolgreiche Karriere hatte." Seine letzte TV-Rolle verkörperte er vergangenes Jahr in dem Science-Fiction-Thriller "Firestarter". Noch im Oktober 2022 war Beasley in der Musical-Adaption von "The Notebook" des Chicago Shakespeare Theatre auf der Bühne zu sehen. Der US-Amerikaner hinterlässt seine Frau Judy Beasley, zwei Söhne und sechs Enkel.