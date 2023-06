HBO-Serie "The Idol": Infos zur "schmutzigste Liebesgeschichte in Hollywood"

Ungezügelte Leidenschaft, viel nackte Haut, eine gebrochene Hauptfigur und Musikstar The Weeknd in seiner ersten Serienhauptrolle: das alles gibt es in der neuen Serie "The Idol", in der "Euphoria"-Schöpfer Sam Levinson den voyeuristischen Ansatz auf die Spitze treibt.

Wenn HBO eine Serie als "schmutzigste Liebesgeschichte in ganz Hollywood" ankündigt, dürfte es die Produktion in sich haben. Schließlich geizte die renommierte Serienschmiede schon bei Erfolgen wie "Game of Thrones" und "Euphoria" nicht mit Offenherzigkeit und expliziter Nacktheit. Der neueste Streich von HBO heißt "The Idol", startet am 5. Juni bei Sky und sorgte schon vor dem Start für Kontroversen.

In einer großen Enthüllungsstory berichtete der "Rolling Stone" über Zerwürfnisse am Filmset, die auch durch den zwischenzeitlichen Wechsel auf dem Regiestuhl ausgelöst wurden. Obwohl große Teile der Serie bereits fertig waren, ersetzte "Euphoria"-Schöpfer Sam Levinson Amy Seimetz. "Es war eine Serie über eine Frau, die sich sexuell selbst findet, und wurde zu einer Serie über einen Mann, der diese Frau missbraucht, und sie liebt es", berichtete ein Crewmitglied dem "Rolling Stone" über drastische Änderungen am Skript. Selbst von Vergewaltigungsfantasien und toxischen Geschlechterbildern war die Rede.

Nutzt Tedros die Sängerin nur als Sexobjekt aus? Für Schöpfer Sam Levinson ist derlei Kritik nichts Neues. Schon vor dem Start seines Serienhits "Euphoria" – die zweite Staffel war nach "Game of Thrones" der erfolgreichste HBO-Serienstart überhaupt – schlugen die traditionell prüden US-Sittenwächter ebenso wie Elternverbände Alarm. Auch in "The Idol" setzt der Kreativkopf auf ähnliche Erfolgsfaktoren, wie erste Trailer zur Serie nahelegen, etwa eine den Drogen zugewandten Hauptfigur, Selbstverletzung und viel Sex.

Die sechsteilige Drama-Produktion erzählt vom strauchelnden Pop-Sternchen Joceyln (Lily-Rose Depp, Tochter von Johnny Depp). Nach einer gescheiterten Tournee und einem Nervenzusammenbruch ist die Glamour-Sängerin am Boden und obendrein gefangen in den unbarmherzigen Klauen der Klatschpresse. Erst als sie auf den undurchsichtigen Nachtclub-Besitzer und Selbsthilfe-Guru Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye) trifft, sieht sie Hoffnung, ihr Ziel zu erreichen: "Ich werde der größte Live-Act der Welt!" Doch je mehr sich Jocelyn auf den Kultführer einlässt, desto mehr entfremdet sie sich von ihren Freunden. Hat die Liebe der beiden eine Zukunft, oder nutzt Tedros die Sängerin nur als Sexobjekt aus?

Einen schonungsloser Blick hinter die Kulissen der Musikindustrie "The Idol" treibt, so lassen es die Trailer vermuten, den voyeuristischen Ansatz auf die Spitze. Nacktheit und sexuelles Verlangen dürften die Serie, zu der es für die Presse vorab keine Ansichtsmöglichkeiten gab, dominieren. Klar ist jedenfalls: Die neue Produktion von Sam Levinson lotet bewusst Grenzen aus und verspricht einen schonungslosen Blick hinter die Kulissen der Musikindustrie. Spannend dürfte es auch zu beobachten sein, wie sich der erfolgreiche Musiker The Weeknd in seiner ersten Serienhauptrolle schlagen wird.