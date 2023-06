Claudia Obert im "Sommerhaus der Stars": Wie tickt ihr junger Liebhaber Max Suhr?

Der gebürtige Hamburger beendete erst kürzlich sein Studium zum Online-Marketing-Manager und Webdesigner. Nun ist der 24-Jährige als selbstständiger Unternehmer unterwegs und übernimmt die Rolle des Privatsekretärs für Claudia Obert. Durch die Beziehung mit der trinkfreudigen 61-Jährigen konnte Max Suhr deutlich an Bekanntheit gewinnen. Die Zahl der Follower auf Instagram von "Maxmaus", wie er sich dort nennt, ist bereist auf mehr als 5.500 gestiegen. Nach seiner Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" werden sicherlich noch einige hinzukommen.

Kennengelernt haben sich Claudia Obert und Max Suhr auf dem Hamburger Kiez in der Bar von Olivia Jones. Die Drag-Queen machte die beiden im Sommer 2022 miteinander bekannt. Sofort soll es zwischen den beiden gefunkt haben und es kam an dem Abend zum ersten Kuss.

Fremdgehen ist für die beiden kein Thema, denn sie führen eine offene Beziehung. "Sie kann machen, was sie will – er sollte nur besser aussehen als ich", scherzte Max Suhr über ihr Verhältnis. Es bleibt Spannend, wie es mit ihrer Liebesbeziehung nach ihrer Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" weitergeht.