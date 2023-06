"Sing meinen Song": Clueso sing Oerdings und Ina Müllers Trennungs-Lied

Es wurde hoch emotional in der siebten Folge des "Sing meinen Song". Clueso suchte sich ausgerechnet das Duett zwischen Gastgeber Johannes Oerding und seiner Ex-Freundin Ina Müller aus.

Was ist sie für eine Erfrischung für die Jubiläumsstaffel von "Sing meinen Song", diese Alli Neumann! Auch in der siebten Tauschkonzertfolge – der letzten, bevor abschließend die Duette auf dem Programm stehen – sorgte die Musikerin und Schauspielerin für den besten Spruch des Abends: "Ich glaub', ich kriege meine Tage. Oder die Musik ist wirklich gut", sagte sie, als auf der Couch mal wieder die Taschentücher herumgereicht wurden. Im Mittelpunkt stand dieses Mal die Musik von Johannes Oerding, und mit zwei rührenden Hommagen an die Väter dieser Welt würde es noch mal richtig emotional und tränenreich.

Johannes Oerding ist ein Urgestein im "Sing meinen Song"-Kosmos: 2019 war er das erste Mal dabei, dieses Jahr führt er zum dritten Mal als Gastgeber durch die Sendung. "'Sing meinen Song' hat mich als Künstler verändert. Ich habe hier gelernt, Gefühle laufen zu lassen, sich seiner Tränen nicht zu schämen", sagte er zu Beginn. Der anstehende Abend sei für ihn ein "Überraschungspaket", denn bei sieben Alben im Gepäck habe er keinen Schimmer, welche Songs seine Kollegen sich ausgesucht haben könnten.

"Es hat sich in unser beider Leben viel verändert" Zum Beispiel "Wenn du lebst". Alli Neumann verwandelte das Stück kurzerhand in einen Swing. "Ich hab mir gedacht, ich packe noch mal eine Schippe drauf, mache auf Showman, und wir feiern das Leben im Gatsby-Style, denn der wusste genau, wie man feiert", sagte sie und sorgte nicht nur mit dem Gesang, sondern auch mit ihren Moves für Begeisterung. "Musst du mir später zeigen", verlangte Nico Santos und bescheinigte Neumann, sie sei "geboren um zu performen".

Clueso derweil nahm sich den Song "Ich hab' Dich nicht mehr zu verlier'n" vor, den Oerding einst als Duett mit seiner damaligen Lebensgefährtin Ina Müller aufgenommen hatte. Erst vor wenigen Tagen und damit lange nach der "Sing meinen Song"-Aufzeichnung war bekannt geworden, dass die beiden Musiker und Moderotoren sich nach zwölf Jahren Beziehung getrennt hatten. "Es hat sich in unser beider Leben viel verändert, und wir gehen schon einige Zeit getrennte Wege", bestätigte Oerding das Liebesaus gegenüber der dpa.

Überraschung: Als es in der VOX-Show an den weiblichen Gesangspart ging, stand plötzlich Stefanie Kloß auf, die an diesem Abend auch die Moderation übernahm mit und Bravour meisterte. "Es ist ein paradoxes Thema", kommentierte Oerding die zumindest rückblickend delikate Songauswahl. "Es geht eigentlich um eine Trennung. Aber in dem Fall singen wir beide einfach die Gedanken von einer Millionen Menschen da draußen. Würde man nur biografisch schreiben, hätte man in vier Songs alles erzählt." Ein kleiner Vorgeschmack war das Ganze zudem auf den Duett-Abend in der kommenden Woche.

Die Bedeutung von Heimat Emotional wurde es, als Nico Santos das Stück "Heimat" spielte. Bereits 2019 wurde der Song bei "Sing meinen Song" gecovert, und zwar von Michael Patrick Kelly, der Oerding damit zu Tränen rührte. "Krass, das wusste ich nicht", bekannte Santos. Dafür kennt er die Heimat von Oerding – das 2.000-Seelen-Dorf Geldern-Kapellen – ziemlich gut. "Meine Frau ist zwei Kilometer Luftlinie davon aufgewachsen. Wenn ich in Straelen bin, reden alle nur von Johannes. Ich warte nur darauf, dass es mal eine Statue gibt mit seinem Hut und der Gitarre."

Die zwei Cousins seiner Frau spielten mit Oerding sogar in einer Band. Santos selbst wuchs in Spanien auf und zog später nach Deutschland. "Ich habe nicht eine Heimat, sondern zwei." Deswegen schrieb er die zweite Strophe auf Spanisch um. "Muss man als Host die emotionale Kontrolle behalten?", fragte eine überwältigte Stefanie Kloß. "Das stand nicht in der Stellenbeschreibung."

So richtig verloren ging die emotionale Kontrolle dann beim Auftritt von Montez, der das Liebeslied "K.o." für seinen Vater umschrieb. "Ich habe ja in meiner Sendung schon erzählt, dass mein Vater es nicht so leicht hatte im Leben, sehr viel Pech hatte, aber nie aufgegeben hat. Ich habe das von ihm, immer weiterzumachen. Ich habe ihm so viel zu verdanken und will ihm das mit diesem Song jetzt einfach zurückgeben", erklärte er. Aus "Du liebst mich k.o." machte Montez "Du gehst nie k.o." – und plötzlich kullerten die Tränen – erst bei Johannes Oerding und Nico Santos, dann auch bei Stefanie Kloß und Alli Neumann. "Wie du den Text umgeschrieben hast, ist grandios", sagte Oerding. "Dein Vater wird fix und foxi sein. Vor Freude."

"Ich war eigentlich ziemlich gut darin, mich nicht erwischen zu lassen" Ob Oerdings Vater streng war, wollte Kloß danach wissen. "Er war schon streng, aber irgendwie musste er den Puff ja auch zusammenhalten", erzählte Oerding, der mit vier Geschwistern aufgewachsen ist. "Da war schon Action in der Familie. Ich war eigentlich ziemlich gut darin, mich nicht erwischen zu lassen, wenn ich scheiße gebaut habe." Einmal allerdings habe ihn jemand verpetzt, und zwar als er auf einer Parkbank herumgesprüht hatte. "Da ist mein Vater komplett ausgeflippt", so Oerding. Mit einem Schwamm habe er die Bank abschrubben müssen.

Passend zu dieser Anekdote spielte auch Oerding einen Song für seinen Vater, und zwar "Eins zu Eins Gespräch". Oerding reflektiert darin seine Kindheit, die Beziehung zu seinem Vater und er gesteht: "Ich schreibe diese Zeilen verpackt in einem Lied / Weil dieses Eins-zu-eins-Gespräch uns beiden einfach nicht liegt." Wie Oerdings Vater auf den Song reagierte? "Ich kann mich nicht mit ihm hinsetzen und ihm sowas vorspielen, deswegen habe ich den Song meiner Mutter geschickt", erklärte Oerding. "Als er ihn dann hörte, hat er nach dem zweiten Satz ein Tränchen verdrückt. Das war quasi das Go."

Tränchen verdrückten auch Oerdings Kollegen bei seiner Performance: Montez, Nico Santos und Alli Neumann, die diesen melancholischen Moment mit ihrem eingangs erwähnten, erheiternden Spruch auflöste.

Mit "Bis der Himmel uns bestellt", gesungen von Stefanie Kloß, ging der Oerding-Abend schließlich zu Ende. "Der Song passt zu dieser Staffel", sagte Oerding. "Denn so wird's sein. Wir werden alle so viel zu tun haben, dass wir uns auch aus den Augen verlieren, aber wichtig ist, dass wir am Start sind, wenn einer was braucht." Und die Protea für den Song des Abends? Ging natürlich an Montez.