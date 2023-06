Late Night Berlin: Abschied mit Musik-Special: Ist es das Ende der Show von Joko?

Musik ist in der Talkshow "Late Night Berlin" von zentraler Bedeutung: Sei es in Form eines Liveauftritts von Shootingstars wie Nina Chuba oder als spontane Gesangseinlage von Superstar Ed Sheeran bei einer Autofahrt durch Berlin. Folgerichtig beendet Gastgeber Klaas Heufer-Umlauf auch die aktuelle elfte Staffel des ProSieben-Formats mit einem "Musik-Spezial".

Darüber hinaus spricht Host Klaas Heufer-Umlauf auch in der letzten Show vor der Sommerpause über die wichtigsten Themen aus Popkultur, Politik, Sport, Medien und Gesellschaft, die Deutschland und die Welt derzeit am meisten bewegen. Danach verabschiedet sich "Late Night Berlin" in eine rund dreimonatige Sommerpause, ehe am Dienstag, 12. September, die zwölfte Staffel auf dem gewohnten Sendeplatz startet.

Man wird sehen, ob das Format dabei an die letzten Einschaltquoten anknüpfen kann oder wieder zurück ins Loch vom Anfang der Staffel fällt: Mit einem Marktanteil von 1,9 Prozent beim Gesamtpublikum beziehungsweise sechs Prozent bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen legte Staffel elf den bislang schwächsten Start in der Sendungshistorie hin. Auch danach ging es lange eher durchwachsen mit einem Gesamtmarktanteil zwischen 1,6 und 2,9 Prozent (3,8 bis 9,2 Prozent bei der Zielgruppe) weiter.

Der erfolgreiche Staffelstart von "Joko & Klaas gegen ProSieben" am 25. April um 20.15 Uhr beflügelte auch das anschließende "Late Night Berlin": Am 2. Mai erreichte das Format mit einem Marktanteil von 12,4 Prozent den Staffelhöchstwert in der Zielgruppe. Mit insgesamt 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauern stellte das Format am 9. Mai einen Staffel-Bestwert auf. Auch der Marktanteil in der Zielgruppe lag mit 11,7 Prozent weit über dem ProSieben-Schnitt. Mit Ed Sheeran und Joko Winterscheidt hatte die Sendung vom 9. Mai auch die spannendsten Gäste der aktuellen Staffel. Weitere Gäste waren unter anderem Riccardo Simonetti, Anke Engelke, Kurt Krömer, Sido, Michael "Bully" Herbig sowie Stefanie Kloß und Andreas Nowak von Silbermond.