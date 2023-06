"Die wilden Siebziger"-Star Danny Masterson wegen Vergewaltigung verurteilt

Viele kennen Danny Masterson als Cousin von "Two and a Half Men"-Star Angus T. Jones, und aus Serien wie "Die wilden Siebziger", und "Men at Work". Doch in den vergangenen Jahren machte der Schauspieler mit negativen Schlagzeilen von sich reden: Masterson wurde 2017 von vier Frauen des Missbrauchs beziehungsweise der Vergewaltigung beschuldigt. Die Vorwürfe stritt er stets ab. Drei Jahre später wurde er wegen Vergewaltigung dreier Frauen angeklagt. Nun fiel nach einer sechstägigen Beratung in Los Angeles das Urteil.